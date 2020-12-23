Попри пандемію коронавірусу, понад половина мільярдерів світу збільшила свої статки. Forbes назвав п’ятірку успішних бізнесменів, яким протягом року вдалося заробити, і топ-5 невдах, які втратили прибуток.

За інформацією видання, найуспішнішим підприємцям 2020 року пощастило розбагатіти на $310,5 млрд.

Топ-5 успішних бізнесменів 2020 року:

Ілон Маск , очільник Tesla: заробив – $110,3 млрд, статки – $136,9 млрд;

, очільник Tesla: заробив – $110,3 млрд, статки – $136,9 млрд; Джефф Безос , керівник Amazon: заробив – $67,5 млрд, статки – $182,2 млрд;

, керівник Amazon: заробив – $67,5 млрд, статки – $182,2 млрд; Чжун Шаньшань , власник найбільшого в Китаї виробника бутильованої води Nongfu Spring: заробив – $60,5 млрд, статки – $62,5 млрд;

, власник найбільшого в Китаї виробника бутильованої води Nongfu Spring: заробив – $60,5 млрд, статки – $62,5 млрд; Ден Гілберт , засновник іпотечного банку Quicken Loans: заробив – $37,1 млрд, статки – $43,9 млрд;

, засновник іпотечного банку Quicken Loans: заробив – $37,1 млрд, статки – $43,9 млрд; Бернар Арно, глава LVMH: заробив – $35 млрд, статки – $146,3 млрд.

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Виділив Forbes і невдах року, які зазнали збитків. У 2020-му вони втратили $23,7 млрд.

Топ-5 бізнесменів, які зазнали збитків у 2020 році:

Карлос Слім Елу , власник найбільшої телекомунікаційної компанії Латинської Америки América Móvil: втратив – $5 млрд, статки – $58,2 млрд;

, власник найбільшої телекомунікаційної компанії Латинської Америки América Móvil: втратив – $5 млрд, статки – $58,2 млрд; Шелдон Адельсон , власник імперії гральних будинків Las Vegas Sands: втратив – $5 млрд, статки – $35,1 млрд;

, власник імперії гральних будинків Las Vegas Sands: втратив – $5 млрд, статки – $35,1 млрд; Сунь Хунбінь , засновник компанії Sunac China Holdings, яка володіє тематичними парками: втратив – $4,8 млрд, статки – $8,1 млрд;

, засновник компанії Sunac China Holdings, яка володіє тематичними парками: втратив – $4,8 млрд, статки – $8,1 млрд; Хуей Ка Янь , очільник однієї з найбільших девелоперських компаній Китаю Evergrande Group: втратив – $4,6 млрд, статки – $27,7 млрд;

, очільник однієї з найбільших девелоперських компаній Китаю Evergrande Group: втратив – $4,6 млрд, статки – $27,7 млрд; Гарольд Хемм, керівник американського виробника нафти Continental Resources: втратив – $4,3 млрд, статки – $5,6 млрд.

Збільшення статків Маска

У 2020 році Ілону Маску вдалося стати другою найбагатшою людиною у світі.

Цьому посприяло зростання вартості акцій Tesla.

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