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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Переможці та невдахи 2020: Forbes розповів про успіхи і втрати мільярдерів

Попри пандемію коронавірусу, понад половина мільярдерів світу збільшила свої статки. Forbes назвав п’ятірку успішних бізнесменів, яким протягом року вдалося заробити, і топ-5 невдах, які втратили прибуток.

За інформацією видання, найуспішнішим підприємцям 2020 року пощастило розбагатіти на $310,5 млрд.

Топ-5 успішних бізнесменів 2020 року:

  • Ілон Маск, очільник Tesla: заробив – $110,3 млрд, статки – $136,9 млрд;
  • Джефф Безос, керівник Amazon: заробив – $67,5 млрд, статки – $182,2 млрд;
  • Чжун Шаньшань, власник найбільшого в Китаї виробника бутильованої води Nongfu Spring: заробив – $60,5 млрд, статки – $62,5 млрд;
  • Ден Гілберт, засновник іпотечного банку Quicken Loans: заробив – $37,1 млрд, статки – $43,9 млрд;
  • Бернар Арно, глава LVMH: заробив – $35 млрд, статки – $146,3 млрд.

Читайте: Найкращий рік у Маска: на скільки розбагатіли найбагатші люди світу за 2020

Виділив Forbes і невдах року, які зазнали збитків. У 2020-му вони втратили $23,7 млрд.

Топ-5 бізнесменів, які зазнали збитків у 2020 році:

  • Карлос Слім Елу, власник найбільшої телекомунікаційної компанії Латинської Америки América Móvil: втратив – $5 млрд, статки – $58,2 млрд;
  • Шелдон Адельсон, власник імперії гральних будинків Las Vegas Sands: втратив – $5 млрд, статки – $35,1 млрд;
  • Сунь Хунбінь, засновник компанії Sunac China Holdings, яка володіє тематичними парками: втратив – $4,8 млрд, статки – $8,1 млрд;
  • Хуей Ка Янь, очільник однієї з найбільших девелоперських компаній Китаю Evergrande Group: втратив – $4,6 млрд, статки – $27,7 млрд;
  • Гарольд Хемм, керівник американського виробника нафти Continental Resources: втратив – $4,3 млрд, статки – $5,6 млрд.

Збільшення статків Маска

У 2020 році Ілону Маску вдалося стати другою найбагатшою людиною у світі.

Цьому посприяло зростання вартості акцій Tesla.

Детальніше про рейтинг найбагатших людей світу 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Forbes

Фото: Depositphotos

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