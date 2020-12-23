Перший рік нового покоління ігрових консолей завжди можна було назвати такою собі розминкою, адже розробники не поспішали випускати свої проекти на пристрої, які є лише у кількох мільйонів гравців.

Однак цього разу ситуація може кардинально змінитися, адже внутрішні студії Sony і Microsoft старанно працюють, щоб випустити багато проектів наступного року. А завдяки зворотній сумісності розробники зможуть швидше завершувати відеоігри, а потім додавати версію для нових консолей за необхідності.

У цьому списку ми зосередимося на проектах, які вже анонсовані до виходу у 2021 році і мають хоча б ролики на рушії гри. Тому нові частини в серії God of War та Elden Ring ви тут не побачите.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з топ-7 відеоіграми, які планують випустити у 2021 році.

Resident Evil Village

Після неймовірного успіху сьомої частини у серії Resident Evil, яка повернулася до витоків жанру survival-horror, Capcom дала зрозуміти, що й надалі дотримуватиметься класичної формули.

Анонс восьмої частини із назвою Resident Evil Village став приємним сюрпризом для фанатів серії. Головним героєм відеогри знову стане Ітан Вінтерс, який пережив жахливі події у домі сім’ї Бейкер.

А тепер він опиниться у центрі подій, ланцюг яких запустить вже знайомий багатьом Кріс Редфілд. Інші подробиці сюжету поки не розкриваються, а відеогра переважно відбуватиметься у певному селищі.

Як і в сьомій частині, відеогра зроблена повністю від першої особи. Однак геймплейні фішки нині не розкриваються. Попередньо можна сказати лише, що Resident Evil Village буде такою собі Resident Evil 7 на стероїдах: з більшими локаціями для дослідження, більшою кількістю типів ворогів та арсеналом зброї.

Можливо, в історії також з’явиться трохи містики, адже вона має обертатися навколо певної “відьми”.

Платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Halo Infinite

Після невдалої презентації геймплею Halo Infinite вирішили перенести на наступний рік, щоб відполірувати проект і зробити його гідною презентацією того, на що здатне нове покоління ігрових консолей.

Нова частина продовжить Сагу Відновлення (Reclaimer Saga), яка розпочалася з Halo 4. Подробиці сюжету розробники поки не розкривають, але кажуть про те, що це буде найбільша пригода Мастера Чіфа.

На відміну від Halo 5: Guardians, Мастер Чіф знову стане центральною фігурою сюжету.

З першого геймплею можна зробити висновок, що у відеогрі буде набагато більше свободи. Звичайно, це й досі буде сюжетний shooter, однак тепер його локації слугуватимуть невеличким відкритим світом.

Найбільше це нагадує Evil Within 2, де на кожній локації було багато додаткових завдань, які давали змогу глибше “пірнути” у всесвіт відеогри.

В іншому ж нас чекає геймплей, який вподобало багато гравців ще з першої частини – з новими фарбами, зброєю, але тим самим Мастером Чіфом.

Платформи: Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Back 4 Blood

Одним з найцікавіших анонсів на церемонії The Game Awards стала відеогра Back 4 Blood від Turtle Rock Studios, про яку довгий час після провалу Evolve нічого не було чутно. Однак видно, що розробники вирішили знову заявити про себе.

Нова відеогра студії буде так званим духовним спадкоємцем серії відеоігор Left 4 Dead, яка й досі є прикладом того, як потрібно робити кооперативні проекти.

Навіть з закритого альфа-тесту Back 4 Blood зрозуміло, що розробники взяли все найкраще з Left 4 Dead та помножили його. Суть відеогри дуже проста: вам та трьом іншим гравцям необхідно пройти невеличку кампанію, яка складається з кількох рівнів. На заваді вам стануть різні види зомбі – від звичайних заражених до величезних монстрів.

Найбільше проект відрізняється системою колод. Перед початком кожної кампанії гравці братимуть собі 15 карт, частину з яких можна буде використати під час гри для отримання різноманітних бонусів.

Але і у кампанії буде своя колода, яка ускладнюватиме життя гравцям з кожним пройденим рівнем. Може змінитися кількість зомбі, їхня смертоносність та багато інших факторів.

Загалом все зроблено так, щоб у Back 4 Blood була неймовірно висока регральність, яка ставатиме тільки більшою з плином часу. Якщо розробники не внесуть кардинальних змін до виходу відеогри, то можна впевнено сказати, що вона встановить новий стандарт у жанрі.

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Horizon Forbidden West

Хоча в Horizon Forbidden West й досі не показали повноцінний геймплей, весь трейлер був презентований на рушії гри. Тобто вже можна уявити, який вигляд матиме відеогра на PlayStation 5.

Вона стане прямим продовженням Horizon Zero Dawn, а в центрі подій знову опиниться мисливиця Еллой. Цього разу вона досліджуватиме так званий заборонений захід постапокаліптичного світу, який населяють живі машини.

Її мета – знайти джерело чуми, яка знищує все живе. Guerrilla Games обіцяє, що території для дослідження будуть набагато більшими, аніж в першій частині, з новими секретами та історіями.

Про геймплей поки мало що відомо, але можна зробити висновок, що на гравців чекатимуть зустрічі з новими машинами та племенами. Крім того, можна буде досліджувати різноманітні затоплені локації.

Guerrilla Games неодноразово доводили, що здатні створювати відеоігри з неймовірними світами і, мабуть, ні в кого не виникає сумнівів, що Horizon Forbidden West буде, щонайменше, не гіршим за першу частину.

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Deathloop

Творці Dishonored та специ жанру Immersive Sim наступного року запропонують гравцям поринути у дуже незвичайну відеогру – Deathloop. Це буде shooter від першої особи, але з родзинкою.

Головний герой на ім’я Кольт потрапить на острів, замкнений у часовій петлі. Щодня там відбувається величезна вечірка, але після її закінчення час повертається назад – до початку вечірки.

Мета Кольта – вбити вісім цілей до опівночі. Якщо це не вдається зробити, то все починається спочатку.

Але щоразу у гравця буде нова інформація, яку він зібрав до смерті. Розташування охорони, схеми локацій, доступ до цілі та її поведінка не змінюються. Під час проходження доведеться знайти спосіб якомога швидше розібратися з цілями.

Та сюрпризи не закінчуються, адже у відеогрі буде ще один фактор – Джуліана. Це агент, яка має захистити часову петлю. Але контролювати її може й інший гравець, що додає Deathloop непередбачуваності.

Сюжет розкриватиметься разом з тим, як головний герой досліджуватиме острів і знаходитиме нову інформацію про часову петлю та її “мешканців”.

Платформи: PlayStation 5, ПК

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony дуже постаралася забезпечити гравцям неймовірний 2021 рік. І ще одним додатком до нього стане Ratchet & Clank: Rift Apart. Відеогра розкаже про однойменний дует, який цього разу намагається зупинити злиття вимірів.

Головною фішкою будуть подорожі між світами, які мають показати, на що здатні відеоігри, які повністю використовують швидкість SSD. В багатьох моментах Ratchet & Clank: Rift Apart головні герої стрибатимуть з одного виміру в інший, що було б просто неможливим на консолях минулого покоління.

В іншому ж геймплей не зазнає значних змін. Як і раніше, в арсеналі Ретчета буде купа нищівної (а подекуди й кумедної) зброї, яка вирівняє шанси у боротьбі із загрозами з різних вимірів.

На гравців чекає дійсно цікавий проект, який не залишить байдужими ні маленьких гравців, ні дорослих фанатів серії.

Платформи: PlayStation 5

Gotham Knights

Цього року нарешті представили низку відеоігор, події яких відбуватимуться у всесвіті DC. Мабуть найбільш критично гравці сприйняли Gotham Knights, але нині на нього чекають тисячі гравців.

Сюжет розповість про хаос у місті Ґотем, який почався після смерті Бетмена та комісара поліції Джима Гордона. Тому на захист міста доведеться стати чотирьом супергероям – Червоному Ковпаку, Найтвінгу, Робіну та Бетдівчині.

Місто буде поділене на кілька районів, у кожному з яких пануватиме свій суперзлочинець. Саме новій команді доведеться зупинити кожного з них.

Gotham Knights буде такою собі сумішшю жанрів RPG та Action. Гравець зможе обрати одного з чотирьох героїв і пройти ним всю гру або ж постійно змінювати їх. Під час проходження відкриватимуться нові вміння та гаджети, які допоможуть легше карати ворогів.

У кожного з героїв будуть свої сильні і слабкі сторони, тому лише вам вирішувати, чи дотримуватися одного стилю гри, чи змінювати його залежно від завдання.

Відеогра вибудувана так, щоб дати гравцям можливість пройти її вдвох, водночас не обмежуючи вибір персонажів. Є надія, що розробники не занадто “перегнуть” з RPG-елементом, і ми отримаємо достойний проект у всесвіті DC.

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК