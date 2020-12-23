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Валентина Летяк |

Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

У календарі на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіший – День Збройних сил України, який припадає на 6 число.

Є в ньому і державне свято – це Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.

Загалом в останній місяць року буде дев’ять вихідних.

Список свят на грудень 2020:

  • 1 грудня – День працівників прокуратури
  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 1 грудня – День невролога
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів)
  • 4 грудня – День інформатики
  • 4 грудня – День обіймів
  • 5 грудня – День працівників статистики
  • 5 грудня – Всесвітній день грунтів
  • 6 грудня – День Збройних сил України
  • 7 грудня – День місцевого самоврядування
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 10 грудня – Всесвітній день футболу
  • 10 грудня – День прав людини
  • 10 грудня – День Нобеля
  • 11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму
  • 11 грудня – Міжнародний день гір
  • 12 грудня – День Сухопутних військ України
  • 13 грудня – День благодійності
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 15 грудня – День працівників суду
  • 15 грудня – Міжнародний день чаю
  • 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
  • 18 грудня – День працівників органів РАЦСу
  • 18 грудня – Міжнародний день мігранта
  • 19 грудня – День адвокатури
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
  • 22 грудня – День енергетика
  • 22 грудня – День працівників дипломатичної служби
  • 23 грудня – Всесвітній день сноуборду
  • 24 грудня – День працівників архівних установ
  • 25 грудня – Різдво Христове
  • 26 грудня – День подарунків
  • 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та ЗСУ.
католицьке різдво

Dreamstime

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Церковні свята у грудні 2020

У календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.

Зокрема, 4 грудня відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.

Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями. Це приємна дата для всіх, оскільки принесе додатковий вихідний.

Фото: Dreamstime

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