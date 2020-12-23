Католицьке Різдво, як і православне – сімейне свято, коли всі збираються за одним столом. У святвечір 24 грудня теж заведено дотримуватися суворого посту до сходу першої зірки.

Різдвяна вечеря складається лише з пісних страв, зокрема рибних. Запечена індичка, качка або гусак подаються вже 25 грудня.

Традиційні різдвяні страви у католиків відрізняються залежно від країни. Ми зробили невелику добірку рецептів.

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Різдвяний гусак з яблуками

Складові:

тушка великого гусака;

4 яблука;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. соєвого соусу.

Для маринаду:

1,5 л води;

2 ст. л. солі;

5 ст. л. цукру;

70 мл соєвого соусу;

80 мл яблучного оцту;

чорний перець;

мелена кориця.

Приготування:

Вимити тушку гусака, ошпарити окропом та промокнути паперовим рушником. Видалити гузку – хвостову клиноподібну частину тулуба птаха.

Зробити маринад: змішати у великій каструлі воду, соєвий соус, перець, сіль, цукор і корицю. Цю суміш підігріти.

Помістити різдвяного гусака в маринад і поставити в холодильник на добу або хоча б на кілька годин. Дістати за годину до приготування.

Розрізати яблука на четвертинки і помістити їх в черево гусака, злегка розрізавши тушку ножем.

Загорнути гусака у фольгу і покласти на решітку в духовку, розігріту до 200 градусів. Під низ поставити деко – для стікання жиру. Випікати 60 хвилин.

Дістати з духовки, обмазати тушку сумішшю меду і соєвого соусу, запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів.

Перевіряти готовність гусака ножем, проколюючи його ніжку.

Капрезе на Різдво

Складові:

6 помідорів чері;

упаковка сиру моцарела;

50 г зеленого базиліка;

100 г листя латуку;

20 мл бальзамічного соусу;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець, орегано – за смаком.

Приготування:

Всі інгредієнти помити.

На тарілку викласти листя латуку, скибочки моцарели, помідори та базилік. Полити оливковою олією, посипати сухим орегано, сіллю і перцем.

Скропити бальзамічним соусом. Перед подачею не перемішувати.

Різдвяний пиріг

Складові:

100 вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

3 яєць;

150 г молока;

50 г арахісу;

100 г волоських горіхів;

100 г родзинок;

50 г кураги;

50 г чорносливу;

25 г сушеної вишні;

50 г борошна кукурудзяного;

150 г борошна пшеничного цільнозернового;

цедра одного апельсина;

0,5 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. імбиру;

0,5 ч. л. мускатного горіха;

0,5 ч. л. меленого кардамону;

10 г ванільного цукру.

Приготування:

Розігріти вершкове масло до кімнатної температури та перемішати з цукром.

Промити сухофрукти та горіхи, просушити на паперовому рушнику.

До масла додати яйця та молоко, ретельно перемішати.

В отриману масу додати спеції, цедру, сухофрукти та горіхи. Перемішати і додати борошно.

Тісто перекласти у форму для випікання та поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на півтори години. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою – пиріг має добре просушитись. Зверху прикрасити цукровою пудрою.

Ідеї подарунків на Новий рік

Найкращими ідеями для подарунків на Новий рік 2021 є святкова фотосесія, різноманітні зимові прикраси для дому та для ялинки. Також можна подарувати новорічний декор, наприклад, незвичайні гірлянди, фігурки гномів, оленів чи сніговиків.

Окрім того, оригінальним подарунком стане набір для глінтвейну.