Рейтинг знаків зодіаку, яким найбільше поталанить у 2021 році, склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

За талан та везіння в астрології відповідає планета Юпітер, яка з 19 грудня 2020 до 13 травня 2021 і з 29 липня до 28 грудня 2021 буде рухатися знаком Водолія.

Водолій – знак революцій та оновлень, що сприяє технічному та соціальному прогресу.

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У Водолії Юпітер почувається комфортно, тому 2021 рік загалом буде періодом відновлення й росту.

Топ-3 знаків зодіаку, яким у 2021 році усміхнеться удача

У 2021 році найбільш везучими будуть представники знака Водолій. Трохи менше поталанить Терезам. Також у топі щасливчиків опинилися представники знака Близнюки.

Це знаки повітряної стихії. Їхні представники подолають обмеження, які заважали їх розвитку та щастю. Дуже сприятливий рік для викладацької діяльності, а також вирішення питань, пов’язаних із зарубіжжям. Вдалий рік для заручин та укладення офіційних союзів, вирішення будь-яких юридичних питань. Головне запам’ятайте, що будь-які зв’язки в цей період приречені на успіх: дружба, заручини, шлюб. Ці стосунки будуть стабільними, їх вийде зберегти на тривалий період. Крім того, приготуйтеся до зльоту в кар’єрі, соціальному та суспільному житті. Водоліям, звісно, пощастить найбільше, але Терези та Близнюки також будуть задоволені своїм становищем. Однак слід бути обережними, адже “легка здобич” провокуватиме лінь, зверхнє ставлення до оточення, а це може перешкодити тривалому успіху.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.