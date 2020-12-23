Рецепт Штоллена: що приготувати на Різдво

Напередодні Різдва традиційно готують німецьку страву штоллен. Його випікають за 3-4 тижні до свята.

Штоллен – традиційна німецька випічка, яка своєю формою й білим кольором повинна була «нагадувати» загорнутого в пелюшки Христа-немовлятко.

Вперше штоллен письмово згадувався в 1329 році в Наумбурзі на Заалі як різдвяне підношення місцевому єпископу. Тоді Штоллени вживалися в їжу в різдвяний піст, тому дріжджове тісто готувалося на воді з додаванням ріпакової олії.

Складові до різдвяного кекса штоллен

200 мл молока

50 г свіжих пресованих дріжджів

75 г цукру

250 г вершкового масла (+ 50 г для змащування готового кекса)

700 г борошна

250 г смаженого мигдалю

0,5 ч. ложки солі

50 г лимонних цукатів

50 г апельсинових цукатів

350 г родзинок

50 г темного рому

сік і цедра 1 лимона

ванільний цукор, кориця мелена до смаку

цукрова пудра

вершкове масло для змащування

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Як приготувати німецький штоллен

Родзинки промити, обсушити і замочити на ніч у ромі. Борошно просіяти. Для опари молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру і 1/4 частину просіяного борошна. Залишити на 30 хвилин в теплому місці. Коли на опарі з’являться бульбашки – опара готова, можна замішувати тісто. Всипати в опару решту просіяного борошна, додати розтоплене і охолоджене вершкове масло, сіль, цукор і замісити тісто. Сформувати з тіста колобок, накрити його рушником і дати підійти в теплому місці. Тим часом посікти мигдаль, порізати цукати. Тонким шаром зняти цедру і вичавити сік з лимона. Тісто обім’яти, додати горіхи, цукати, родзинки (можна додати 1-2 ложки рому, в якому вони замочувались), сік і цедру лимона, мелену корицю і ванільний цукор. Тісто виходить досить густе і щільне, місити його важкувато. Залишити тісто підходити на 2-3 години, за цей час слід обім’яти його 2 рази. Розділити тісто на дві рівні частини. Кожну несильно розпластати, качалкою зробити поздовжні жолобки по центру і скласти вдвоє. Широке деко застелити пергаментом для випічки, викласти на нього обидва штоллени на відстані один від одного не менше 5 см. Поставити у тепле місце (на плиту над увімкненою духовкою) на 30-40 хв., щоб тісто ще раз підійшло. Духовку розігріти до 200 градусів. Випікати штоллен 15 хвилин у гарячій духовці, потім температуру зменшити до 170 градусів і пекти ще 45 хвилин. Готові штоллени дістати з духовки. Ще теплими щедро змастити розтопленим вершковим маслом і густо посипати цукровою пудрою. Повністю охолоджені різдвяні кекси загорнути в пергамент і покласти у сухе холодне місце на 3-4 тижні. У свято Різдва розмотати штоллени, порізати на скибочки і подати разом з іншими святковими смаколиками.

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