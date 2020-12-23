Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Зайдіть в Instagram і авторизуйтесь у застосунку
Крок 2. Перейдіть у налаштування облікового запису інстаграму
Перейдіть на сторінку свого акаунту інсти, натиснувши значок Профіль у правому нижньому кутку.
Натисніть Меню у правому верхньому кутку. Він має вигляд трьох горизонтальних ліній.
Виберіть у нижній частині меню Налаштування (значок у формі шестерні).
Крок 3. Виберіть налаштування безпеки інстаграму
Перейдіть у меню в підпункт Безпека (Security) і потім натисніть Пароль (Password).
Процедура зміни пароля в Instagram із комп’ютера схожа. Достатньо у верхньому правому кутку сторінки обрати налаштування свого профілю, а потім перейти до підпункту Зміна пароля.
Крок 4. Введіть поточний і новий пароль в Instagram
У вікні Пароль введіть нинішній код доступу до акаунту в інстаграмі, а потім двічі новий.
Пам’ятайте, що недостатньо просто поміняти пароль в Instagram. Дуже важливо зробити код доступу надійним – це вбереже профіль від зламів. Для цього краще використовувати для пароля літери, цифри, а також знаки пунктуації.
Крок 5. Збережіть зміни
Щоб остаточно поміняти пароль, достатньо зберегти зміни. Для цього натисніть пташечку у верхньому правому кутку.
Готово, у вас вийшло змінити пароль! Авторизуйтесь в Instagram за допомогою нового пароля.