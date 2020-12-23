Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

У вікні Пароль введіть нинішній код доступу до акаунту в інстаграмі, а потім двічі новий.

Як змінити пароль в Instagram / 1 фотография

Пам’ятайте, що недостатньо просто поміняти пароль в Instagram. Дуже важливо зробити код доступу надійним – це вбереже профіль від зламів. Для цього краще використовувати для пароля літери, цифри, а також знаки пунктуації.