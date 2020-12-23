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Як змінити пароль в Instagram
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Як змінити пароль в Instagram

Як змінити пароль в Instagram

Змінити пароль в Instagram можна з мобільного телефона або комп’ютера за кілька хвилин. Як змінити пароль облікового запису в інстаграмі – покрокову інструкцію з фото читайте на Фактах ICTV.

Крок 1. Зайдіть в Instagram і авторизуйтесь у застосунку

Запустіть інстаграм на телефоні, натиснувши на іконку програми на робочому столі. Введіть нік і пароль свого облікового запису.

Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Якщо ви не можете згадати пароль в інстаграмі, то змінити його вийде тільки після скидання коду на екрані входу.

Крок 2. Перейдіть у налаштування облікового запису інстаграму

Перейдіть на сторінку свого акаунту інсти, натиснувши значок Профіль у правому нижньому кутку.

Натисніть Меню у правому верхньому кутку. Він має вигляд трьох горизонтальних ліній.

Виберіть у нижній частині меню Налаштування (значок у формі шестерні).

  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити пароль в Instagram / 2 фотографии

Крок 3. Виберіть налаштування безпеки інстаграму

Перейдіть у меню в підпункт Безпека (Security) і потім натисніть Пароль (Password).

  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити пароль в Instagram / 2 фотографии

Процедура зміни пароля в Instagram із комп’ютера схожа. Достатньо у верхньому правому кутку сторінки обрати налаштування свого профілю, а потім перейти до підпункту Зміна пароля.

  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити пароль в Instagram / 2 фотографии

Крок 4. Введіть поточний і новий пароль в Instagram

У вікні Пароль введіть нинішній код доступу до акаунту в інстаграмі, а потім двічі новий.

  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити пароль в Instagram / 1 фотография

Пам’ятайте, що недостатньо просто поміняти пароль в Instagram. Дуже важливо зробити код доступу надійним – це вбереже профіль від зламів. Для цього краще використовувати для пароля літери, цифри, а також знаки пунктуації.

Крок 5. Збережіть зміни

Щоб остаточно поміняти пароль, достатньо зберегти зміни. Для цього натисніть пташечку у верхньому правому кутку.

  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити пароль в Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити пароль в Instagram / 1 фотография

Готово, у вас вийшло змінити пароль! Авторизуйтесь в Instagram за допомогою нового пароля.

Фото: Pixabay

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