24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ.

Також 24 грудня у християн західного обряду Святвечір – день напередодні Різдва Христового.

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Іменини: Адам, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Петро.

Народні прикмети на 24 грудня:

Якщо помітите сині хмари на небі, то це до теплих дощів.

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.

Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 24 грудня:

У цей день заборонено лаятися.

Не зустрічайтесь з неприємними людьми.

Заборонено важко працювати, шити, в’язати та прати білизну.

Не можна веселитися і співати пісень.

Різдво в Україні

В Україні Різдво Христове святкують двічі. Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.

Через різну систему літочислення склалося так, що у Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.