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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День працівників архівних установ: яке свято сьогодні, 14 грудня

24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ.

Також 24 грудня у християн західного обряду Святвечір – день напередодні Різдва Христового.

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Іменини: Адам, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Петро.

Народні прикмети на 24 грудня:

  • Якщо помітите сині хмари на небі, то це до теплих дощів.
  • Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
  • Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.
  • Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 24 грудня:

  • У цей день заборонено лаятися.
  • Не зустрічайтесь з неприємними людьми.
  • Заборонено важко працювати, шити, в’язати та прати білизну.
  • Не можна веселитися і співати пісень.

Різдво в Україні

В Україні Різдво Христове святкують двічі. Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.

Через різну систему літочислення склалося так, що у Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.

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