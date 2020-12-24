24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ.
Також 24 грудня у християн західного обряду Святвечір – день напередодні Різдва Христового.
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Іменини: Адам, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Петро.
Народні прикмети на 24 грудня:
- Якщо помітите сині хмари на небі, то це до теплих дощів.
- Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
- Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.
- Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.
Що не можна робити 24 грудня:
- У цей день заборонено лаятися.
- Не зустрічайтесь з неприємними людьми.
- Заборонено важко працювати, шити, в’язати та прати білизну.
- Не можна веселитися і співати пісень.
Різдво в Україні
В Україні Різдво Христове святкують двічі. Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.
Через різну систему літочислення склалося так, що у Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.