Доставка на Новий рік 2021 в Києві: де можна замовити їжу на святковий стіл

Підготовка до Нового року завжди займає багато часу. Адже потрібно стільки всього встигнути: обрати подарунки, купити нову сукню, завершити усі справи і не забути зустрітися з друзями.

На приготування святкової новорічної вечері зазвичай доводиться витрачати все 31 грудня.

Щоб ви не хвилювалися і могли провести цей день за приємними клопотами, а не на кухні, Факти ICTV зібрали кілька варіантів доставки готової їжі з ресторанів на Новий рік 2021, серед яких кожен зможе обрати собі щось до душі і по кишені.

Святкові кошики від Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова

Стандартний набір святкового столу, до складу якого входять олів’є (0,5 кг), оселедець під шубою (0,5 кг), паштет із печінки цесарки (120 г), буженина власного виробництва(0,5 кг), домашній торт Наполеон (0,5 кг),мандарини (0,5 кг) і пляшка ігристого Gastrofamily обійдеться вам у 1 198 грн.

Якщо ж ви плануєте святкувати Новий рік 2021 великою компанією, то варто задуматися про Святковий кошик XL вагою 4 кг, який обійдеться у 2 499 грн.

У наборі клієнтам пропонують:

запечену качку з пшоном та тельбухами (1,5 кг);

домашню буженину зі сморчковим соусом (0,5 кг);

паштет з печінки птиці з морквяним мусом (0,2 кг);

сет кав’ярів (щука/оселедець/форель) з пампушками та вершковим маслом (30/30/30/120 г);

олів’є з язиком та кав’яром форелі (0,5 кг);

оселедець під шубою (0,5 кг);

торт Наполеон (0,5 кг);

пляшку домашньої наливки Канапа на вибір: яблучно-горіхової або калганівки (0,5 л);

пляшку ігристого Shabo (брют).

Ресторан Барсук

Святкову вечерю тут збирають індивідуально за передзамовленнями. Клієнтам на вибір можуть запропонувати класичне олів’є з куркою, ковбасою та домашнім майонезом – (249 грн/кг), олів’є з лососем і домашнім майонезом (399 грн/кг) або ж оселедець під шубою (199 грн/кг) і навіть холодець із домашнього півня з хроном (199 грн/кг).

Урізноманітнити меню пропонують лососем гравлакс (598 грн/кг), качкою, фаршированою яблуками та апельсинами (2-2,5 кг – 699 грн), а на десерт можна обрати домашній чизкейк (800 г/369 грн) або торт Наполеон (500 г/220 грн).

Святковий кошик від ресторану Chicken Kyiv

Тут ви можете замовити весь набір святкового столу за 1 499 грн і насолодитися качкою з апельсинами та яблуками, картоплею з броколі, шпинатом та томатами (0,5 кг), паштетом із курячої печінки (0,3 кг), справжнім олів’є (0,5 кг), оселедцем під шубою (0,5 кг), тортом Наполеон (0,5 кг), мандаринками (0,5 кг) і пляшкою ігристого вина Gastrofamily (брют).

Святкова вечеря від ресторану Любчик

Якщо ви розраховуєте витратити на новорічний стіл понад 3 тис. грн, тоді можете сміливо робити замовлення у Любчику, яке обійдеться у 3 552 грн.

У разі замовлення доставки на Новий рік 2021 ви смакуватимете:

запечену качку з медовою скоринкою, фаршировану яблуками та апельсинами;

фаршировану щуку;

кілограм олів’є з лососем;

кілограм олів’є з телячим язиком;

домашній печінковий торт (кілограм);

мімозу (кілограм);

оселедець під шубою (кілограм);

рульку, запечену в темному пиві;

ігристе вино і кав’яр.

Замовити усі запропоновані варіанти, а також переглянути інші можна за посиланням.

Ресторація Petrus-ь

Ресторан української кухні Petrus-ь підготував своїм клієнтам спеціальне меню до свят. Класичне святкове замовлення у закладі, куди увійдуть олів’є з курячою грудинкою (1 кг), оселедець під шубою (1 кг), закуска з печінкою тріски (100 г), качка з яблуками (1 кг) і десерт коштуватиме 1 870 грн.

Готові страви з кулінарії мережі супермакетів Novus

Замовити їжу можна не лише у ресторані, а й у кулінарному відділі супермаркетів. Святковий стіл з олів’є (в середньому 140 грн/кг), оселедцем під шубою (130 грн/кг), запеченою куркою (від 100 грн/кг), холодцем домашнім на закуску (230 грн/кг) і мангово-смородиновим чизкейком на десерт (400 грн/кг) обійдеться у 1 тис. грн або у 500 грн, якщо брати запрпопонувані страви по 0,5 кг.

Обрати і замовити все, що вам прийдеться до душі, можна за посиланням.

Кейтеринг-сервіс

Якщо ви плануєте святкувати Новий рік 2021 компанією 5-6 людей або більше і не хочете бачити на столі традиційне олів’є, тоді сервіс доставки Dip Me саме для вас. Тут вам запропонують сети з різноманітних закусок, вартість яких стартує від 1 100 грн, а вага – від 1 600 до 4 400 г.

До прикладу, за 1 100 грн можна замовити сет вагою 1 900 г, у якому будуть:

бургери з індичкою;

діп (соус) з грибним паштетом;

сир козячий гауда;

солона гранола;

овочеві стіки;

мікс горіхів;

піта з грушею і родзинками;

діп (соус) з буряковим пюре;

фует (каталонська тонка суха в’ялена ковбаса);

овочеві хлібці;

мандаринові чипси і чері.

Переглянути усі пропозиції сетів і замовити їх можна за посиланням.

Якщо ж ви плануєте замовляти не повний набір святкового новорічного столу, а хочете доповнити його піцою або ж суші, то у нашому матеріалі ви знайдете список сервісів для доставки їжі та подарунків на Новий рік 2021.

Залежно від суми доставка буде платною або безкоштовною.

Фото: Dip Me, Gastrofamily, Depositphotos