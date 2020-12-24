Тематичні вечірки на Новий рік 2021 вдома – найкращі ідеї

Скоро на нас чекає найголовніше й довгоочікуване свято – Новий рік. 2020-й був непростим і приніс чимало випробувань, тому на 2021-й рік багато хто чекає із нетерпінням і покладає на нього великі надії.

За східним календарем покровителем Нового року 2021 стане білий металевий Бик. Це благородна справедлива тварина, яка допомагає чесним, працьовитим, добрим і відкритим людям.

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У новорічну ніч потрібно обов’язково загадувати бажання й багато веселитися. Щоб свято пройшло ненудно, бажано заздалегідь продумати його концепцію і скласти сценарій. Символ року, білий металевий Бик, обов’язково оцінить ваші старання, оскільки він сприяє зібраним і дисциплінованим людям.

Кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Щоб свято вийшло веселим, Факти ICTV підготували оригінальні ідеї тематичних вечірок.

5 ідей тематичної вечірки на Новий рік

Мафія

Незабутній Новий рік можна влаштувати в стилістиці мафії. Перегляньте фільм Хрещений батько, продумайте вбрання в стилі 20-х років з елегантними костюмами, хутром і розкішними сукнями. Можна ще зіграти з друзями в однойменну гру. Впевнені, що таке свято по-новому розкриє ваших гостей. Дізнаєтеся, хто з них краще впорається з роллю гангстера, а хто – природжений поліцейський?

Божевільний светр

Один із найпростіших варіантів новорічної вечірки вдома, який не вимагає тривалої підготовки. Попросіть усіх гостей свята вдягнути яскраві, кумедні – одним словом божевільні різдвяні светри, на яких зображені олені, бики, динозаври, ялинки тощо.

Це створить неперевершену, легку і веселу атмосферу свята. Меню й розваги підберіть на свій смак. Це може бути караоке, фанти, танці.

На завершення свята можете провести конкурс на найбезглуздіший і смішний светр і подарувати переможцю приз.

Вечірка в стилі фентезі

Надягніть костюм улюбленого персонажа фентезі і створіть собі казку. Тут немає ніяких обмежень. Ви можете стати сміливою й розумною Герміоною, владної Дейенеріс Таргарієн, Фродо Беггінсом або навіть Королем ночі. Антураж свята допоможе створити красива епічна музика з фільмів та серіалів.

Тисяча й одна ніч

Вдома в новорічну ніч можна влаштувати вечірку в стилістиці арабських казок. Одягніть яскраві східні костюми, прикрасьте будинок і замовте їжу з арабського ресторану. Якщо ви або ваші подруги займаються східними танцями, сміливо показуйте вашу майстерність і вчіть гостей танцювати. Ще можна влаштувати вікторину на знання казок з циклу Тисяча й одна ніч. Ви навіть не помітите, як у такій яскравій веселій атмосфері пролетить свято!

Ніч кіберспорту

Зберіться з друзями. Замовте піцу, бургери, картоплю фрі та інший усіма улюблений фаст-фуд, і проведіть новорічну ніч за онлайн-іграми. Гранати, що вибухають, автоматні черги або швидкі перегони на спортивному авто – вибір гри лишається за вами!

Яку б ідею тематичної вечірки ви не вибрали, не забудьте підготувати подарунки. Добре подумайте, про що мріють ваші друзі та рідні. Раніше Факти ICTV пропонували ідеї подарунків на Новий рік дівчині.