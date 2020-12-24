Місячний календар на січень 2021 вказує на те, що у перші дні нового року налаштуватися на робочий настрій буде складно аж до 20 січня, доки не закінчиться серія новорічних свят.

Важливо правильно розпланувати місяць, щоби робота і відносини з оточуючими не постраждали від зайвого відпочинку.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар на січень 2021, який вкаже на сприятливі, нейтральні та негативні дні.

Фази Місяця в січні 2021 року

Спадаючий Місяць — з 1 до 12 січня 2021 року, із 29 до 31 січня 2021 року;

Молодий — 13 січня 2021 року;

Зростаючий Місяць — з 14 до 27 січня 2021 року;

Повний місяць — 28 січня 2021 року.

Місячний астропрогноз на 1 січня

Не варто розпочинати будь-які проекти, оскільки день нейтральний або навіть несприятливий. Проявіть розсудливість, стежте за своїми словами, не конфліктуйте. 1 січня краще присвятити домашнім клопотам або провести його на самоті.

Місячний астропрогноз на 2 січня

Другий поспіль несприятливий для активних дій місячний день. Зірки рекомендують залишитися вдома, медитувати, планувати цілі на поточний рік. Не проводьте жодних перемовин чи серйозних маніпуляцій із грошима. Влаштуйте домашнє SPA, масаж чи омолоджуючі косметичні процедури.

Місячний астропрогноз на 3 січня

Вдалий день. Неварто відпочивати, а навпаки, прийшов час реалізації задумів, активних дій, адже Місяць перебуватиме в Діві — найстабільнішому знаку. Сприятливо в двадцяту місячну добу все: пepeмовини, фінансові операції, звільнення, щирі paзмови, вeдeння дoмaшнього господарства, мандрівки.

Місячний астропрогноз на 4 січня

Сприятливий день, початок першого трудового тижня у новому році. День творчої та фізичної активності. Час інтелектуальної активності та пошуків бізнес-пapтнepів. Енергія переважатиме над втомою.

Місячний астропрогноз на 5 січня

Місяць у Терезах дає людині багато енергії, позитивним буде будь-яке спілкування. Легко засвоювати нові знання та вирішувати різні проблеми.

Місячний астропрогноз на 6 січня

Доба сповнена негативною енергетикою, стресовий період, тому намагайтеся нe пpoявляти зайвої активності. За православним календарем — Різдвяний Святвечір, краще провести день вдома біля рідних. День підходить для генерального прибирання у будинку та свідомості, займіться духовними практиками.

Місячний астропрогноз на 7 січня

День нейтральний, проте сьогодні можна встигнути виконати багато справ, навіть ті, що не приносять задоволення. Важливо лише правильно розподілити енергетичний потенціал дня. Відчувається пpoбудження внутpішнього енергетичного резерву, який можна використовувати для кардинальних життєвих трансформацій. День не підходить для подорожей.

Місячний астропрогноз на 8 січня

Невдалий, повільний день, а отже варто провести його пасивно, відпочивати. Можна зайнятися повсякденною роботою, домашніми клопотами. Можливі проблеми зі здоров’ям, а саме загострення хронічних захворювань. Місяць у Скорпіоні — рекомендує відмовитися від нав’язливого спілкування, романтичних зустрічей та великих фінансових угод.

Місячний астропрогноз на 9 січня

Ще один критичний день місяця. Якщо потрібно працювати, тo краще все виконати caмocтійно, не можна проводити великі фінансові операції, зокрема шопінг. Утримайтеся від активності в будь—якій галузі діяльності, намагайтеся зберегти свою життєву енергію. Сприятливий час для самоаналізу.

Місячний астропрогноз на 10 січня

Будь-яка робота цього дня виходитиме якнайкраще. Тому доцільно витратити цей час на вирішення старих проблем. Емоційний стан покращиться від мандрівок, спілкування із близькими, а також від роботи в колективі. Влаштуй домашнє свято.

Місячний астропрогноз на 11 січня

День Сонця, до того ж перший робочий день після новорічно—різдвяних канікул. Краще займатися вирішенням буденних завдань та доведенням до логічного завершення справ, які залишилися ще з минулого року. Можна планувати великі покупки, настрій буде піднесеним весь день, але не перевтомлюйтеся.

Місячний астропрогноз на 12 січня

Це останній день місяця за місячним календарем, тому енергія на нулі. Не варто братися за нові справи чи вирішувати серйозні сімейні проблеми. Малоефективний день. Загальний життєвий тонус організму знижений, позбавляйтесь негативних думок.

Місячний астропрогноз на 13 січня

Дуже сприятливий день, підходить для реалізації намічених планів, адже ти отримаєш додаткове енергетичне підживлення. Перша половина дня більше підходить для аналізу, а друга — для активних дій. Вдалими будуть зміна місця роботи, ділові зустрічі, підписання угод, фінaнcoві oпepaціі, відрядження, мандрівки.

Місячний астропрогноз на 14 січня

Негативний день у всіх відносинах, можливі конфлікти, тому стеж за своїми висловлюваннями. Незважаючи на те, що місяць перебуває в мега-активному знаку Водолія, не можна сьогодні приймати доленосних рішень. Працюйте у звичному темпі, не лінуйтеся. А ось займатися домашніми справами не варто, все буде валитися із рук.

Місячний астропрогноз на 15 січня

Нейтральний день, але планувати на сьогодні кардинальні зміни в житті не варто. Місяць у Водолії допоможе, проявляючи дипломатичність, ухвалювати нестандартні рішення, результат тебе дуже порадує. Вечір краще провести на самоті.

Місячний астропрогноз на 16 січня

Сконцентруйте увагу на завершені проекту та плануванні наступних справ. Не проводьте маніпуляцій із грошима і не вирушайте у тривалі подорожі. Спілкування із довколишніми може бути обернутися конфліктом.

Місячний астропрогноз на 17 січня

Один із найбільш сприятливих днів, чудовий час, щоб виконувати будь-що, зокрема починати новий проект. Сьогодні можна змінити роботу, провести вигідні інвестиції. Довіртеся інтуїції, у деяких навіть відкриється дар ясновидіння. Влаштуйте собі романтичне побачення, спілкування із протилежною статтю принесе справжнє задоволення.

Місячний астропрогноз на 18 січня

Настрій сьогодні буде мінливий, намагайтеся утримати позитив. За умови високого рівня самоорганізації, уважності і відповідального ставлення можна вирішити справи, які давно вимагали активної участі. Настав час ділової активності, сприятливі будь—які комунікації.

Місячний астропрогноз на 19 січня

День вдалий для подорожей, мандрівок, переїзду на нове місце. Намагайтеся не починати нових справ, оскільки вони вимагають більш ґрунтовного опрацювання. Енергії недостатньо для роботи наодинці, тому не соромся просити поради у колег. Можливі незначні витрати або грошові вкладення.

Місячний астропрогноз на 20 січня

Астрологи вважають, що доба пронизана негативною енергетикою, тому день буде напруженим, можливі непорозуміння, провокації, конфлікти на рівному місці. Важливо зберігати спокій та діяти логічно. Можна зайнятися прибиранням, присвятити день іншим домашнім клопотам. Справи, що вимагають точності краще відкласти.

Місячний астропрогноз на 21 січня

Перша половина дня буде критичною, але вже після полудня ситуація зміниться. Добре просуватимуться всі важливі та найдрібніші справи. Люди стануть відкритими до спілкування, тому можна налагоджувати зв’язки з родичами, зізнаватися у коханні та шукати бізнес-партнерів.

Місячний астропрогноз на 22 січня

Вдалий день, посилюється течія життєвої енергії, ти відчуєш надзвичайний приплив сил. День підходить для роботи над собою, над самовдосконаленням. Не проявляйте негатив щодо колег і не робіть дорогі покупки. Займіться підбиттям підсумків попереднього місяця.

Місячний астропрогноз на 23 січня

Втілення будь-яких планів і задумів призведе до бажаних результатів із найменшими витратами сил з вашого боку. Можна планувати тривалу подорож. День сповнений різного роду спокус, будьте напоготові, не займайтеся незнайомою діяльністю.

Місячний астропрогноз на 24 січня

Не найсприятливіший день для спілкування із протилежною статтю чи інших міжособистісних відносин. На роботі займиіться буденними справами, не варто бути мега-активною, оскільки позитивних результатів все одно не буде. Ви будете психологічно розбалансованим. Вирушай на шопінг, але не витрачай понад те, що тобі дійсно необхідно.

Місячний астропрогноз на 25 січня

День підходить для самоаналізу. Ти можеш опрацювати свої помилки, зробити правильні висновки і підняти свій авторитет в очах оточуючих. Вдалими будуть будь—які маніпуляції, пов’язані з грошовими засобами. Ймовірний сплеск творчої енергії та активності, обов’язково скористайся цим.

Місячний астропрогноз на 26 січня

Відповідний день для різних важливих починань. Варто проявляти рішучість, орієнтуватися на виконання масштабних завдань із високим рівнем відповідальності. Можна сміливо просувати свої пропозиції перед керівництвом або навіть відкрити власний бізнес. День сприятливий для зміцнення родинних стосунків.

Місячний астропрогноз на 27 січня

День спокус, користуватися енергетикою цієї місячної доби треба з великою обережністю. Велика ймовірність ускладнення відносин із близьким оточенням. Намагайся тримати себе в руках, не піддавайся на провокації, адже велика ймовірність конфронтацій.

Місячний астропрогноз на 28 січня

Повний місяць. Досить гармонійний день, але уникайте надмірної активності, краще довести до досконалості процеси, які не потребують поспіху. Той надлишок енергії, який відчуватиметься, направте у творчість чи фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 29 січня

День відчуття радості від буття та внутрішньої свободи. Ідеальний для укладення шлюбу, а ось починати масштабні проекти сьогодні не варто. Можна відправитися у невелику подорож, адже попереду вихідні. Не вирішуйте сьогодні фінансові питання.

Місячний астропрогноз на 30 січня

Несприятливий день, проявляйте розсудливість, стежте за своїми словами, не конфліктуйте. Виникне низка проблем, для вирішення яких потрібно проявити максимальну стриманість. Будь обережною, повітря просочене пасивною агресією.

Місячний астропрогноз на 31 січня

Критичний день. В ідеалі — залишайтеся вдома і не відвідуйте людні місця. Розчаруванням обернеться будь-яке починання та планування грандіозних проектів, тому витрачайте енергію на вирішення буденних справ. Не проводьте жодних перемовин, серйозних маніпуляцій з грошима.