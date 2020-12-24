Погода на вихідні в Україні (25 грудня 2020 – 27 грудня 2020)

Погода на вихідні в Україні буде з опадами та невеликим підвищення температури.

25 грудня – Різдво Христове за григоріанським календарем. Це свято відзначають на державному рівні, тому у цей день українці не працюватимуть та матимуть додатковий вихідний.

У п’ятницю, 25 грудня, на усій території України пройдуть дощі з мокрим снігом. На Заході стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +2°С до +5°С, вночі – від +2°С до +5°С.

У північних, центральних та південних областях також будуть опади. Температура повітря прогріється вдень до +9°С, а вночі – до +5°С.

У східних областях будуть невеликі заморозки. Синоптики прогнозують вдень від +2°С до -3°С, а вночі – від +1°С до -6°С.

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У суботу, 26 грудня, дощі пройдуть у східних та південних областях.

Стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +2°С до +5°С, вночі – від +5°С до -1°С.

У західних, центральних, північних областях буде без опадів. Температура повітря становитиме вдень до -1°С, вночі – до -1°С також.

У неділю, 27 грудня, на території України буже хмарно з проясненнями, окрім східних та центральних областей. Там синоптики прогнозують опади, а температура повітря опустить до -3°С.

У західних, північних та центральних областях стовпчики термометрів вдень показуватимуть до -1°С, а вночі до -6°С.

Погода на зиму

Погода взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що на українців чекає тепла зима.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.