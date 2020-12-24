Погода на 24 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні в четвер, 24 грудня, очікуються опади майже у всіх регіонах країни.

На Заході синоптики прогнозують дощі. Температура вдень 5°…8°, вночі 2°…4°.

У північних областях очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть -1°…4°, а вночі -3°…2°.

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У Центрі України мокрий сніг, місцями дощі. Вдень -3°…2°, вночі -4°…2°.

У східних регіонах хмарна погода. Вдень синоптики прогнозують -1°…1°, а вночі морози до -7°.

Жителям південних областей варто приготуватися до дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть 2°…7°, а вночі -3°…2°.

Погода на 2021 рік у світі

Синоптики дали прогноз на погоду у світі на 2021 рік. За словами фахівців, новий рік буде трішки прохолоднішим, але попри це залишатиметься одним з найтепліших. У 2021 році буде на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

Детальніше про прогноз погоди на 2021 рік у світі читайте на Фактах ICTV.