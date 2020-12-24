Різдво 2020 в Україні: привітання у листівках

Різдво Христове, за григоріанським календарем, святкують 25 грудня.

Більшість християн усього світу відзначають народження Сина Божого саме у цей день: католики, протестанти, яких більшість у США та Європі, православні США, Канади, Греції, Туреччини, Румунії, Болгарії, греко-католики Канади та інших країн.

Для возвеличення народження Ісуса Христа ще 1923 року на Всеправославному соборі в Константинополі ухвалили 25 грудня як Різдво Христове для всіх православних християн.

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Напередодні цього свята, за західним обрядом, дотримуються Адвенту – періоду очікування свята: більше уваги приділяють духовному життю, доброчинності та дотримуються посту.

Ввечері, 24 грудня, усі в сімейному колі збираються на святкову вечерю, колядують, а головною стравою є пісний хліб.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Різдвом Христовим у листівках.

Вихідні на Різдво

Вихідні на Різдво, за григоріанським календарем, налічують три дні. Осільки це свято є державним, українці 25 грудня не працюватимуть.

Наступні два дні – субота, 26 грудня, та неділя, 27 грудня, також вихідні.