Новий рік та Різдво – прекрасна пора, коли можна провести час в колі сім’ї і влаштувати спільний перегляд доброго мультиплікаційного фільму.

Факти ICTV створили добірку найкращих мультфільмів на Новий рік 2021, які подарують гарний настрій і нагадають, що дива трапляються з тими, хто в них вірить.

Зарубіжні новорічні мультфільми

Крижане серце

Вільна інтерпретація казки Андерсена, у центрі сюжету якої дві принцеси – Анна та Ельза. Ельза з народження наділена магічними здібностями – вона може перетворювати що завгодно в лід та сніг. Якось юна принцеса загралася, посковзнулася в замку і випадково направила свої чари на сестру Анну. Як далі розвиватимуться стосунки між сестрами – дивіться в Крижаному серці.

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Полярний експрес

Головний герой мультфільму, створеного Робертом Земекісом, розчаровується в існуванні Санти і вирушає у подорож до чарівної країни на полярному експресі. У дивовижному поїзді він зустрічає нових друзів і отримує важливий життєвий урок, як не втрачати віру в диво. Чудеса існують для тих, хто в них вірить!

Секретна служба Санта-Клауса

Чинний Санта-Клаус уже готовий полишити справи, але раптом з’ясовується, що сталася помилка, і один малюк у світі так і не отримав подарунок на Різдво. Врятувати ситуацію береться молодший син Санти – добродушний і смішний хлопець Артур.

Вартові легенд

Мультфільм, що сповнений чарів й дивовижної зимової атмосфери. Він знятий за мотивами легенд і фольклорних оповідей. Головні герої, вартові легенд – харизматичний Джек Холод, розважлива Зубна Фея, суворий Великодній Кролик і мовчазна Піщана Людина об’єднують сили, щоб зруйнувати плани лиходія Бабая.

Різдвяна історія

Одної ночі Духи Різдва перетворюють життя сварливого скнари Ебенезера Скруджа. Вони вказують старому на помилковість його поглядів і змушують змінитися в ліпшу сторону.

Українські новорічні мультфільми

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

Повнометражний 3D-мультфільм в жанрі фентезі за мотивами казки Олександра Пушкіна. Мандрівний артист Руслан закохується в княжу дочку Людмилу. Та доля зла, їхнє щастя триває недовго – чаклун Чорномор за допомогою магії викрадає Людмилу. У планах темного чарівника – принести дівчину в жертву в призначений день і годину, щоб продовжити своє безсмертя. Руслану доведеться битися з силами зла і врятувати кохану з тенет Чорномора.

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Микита Кожум’яка

Маленький Микита – син славного богатиря Кожум’яки. Хоробрий юний герой вирішив, що зможе перемогти дракона, як його тато. Незважаючи на заборони батька, безстрашний Микита вирушає на пошуки пригод. Чи зуміє він здолати дракона, що ожив, і повернутися додому з чарівного світу?

Радянські мультфільми на Новий рік

Новорічний випуск Ну, постривай!

Новорічні пригоди сірого вовка в образі Діда Мороза і зайця в образі грайливої ​​Снігуроньки знайомі кожному з нас з дитинства. Неодмінно перегляньте мультфільм на ці свята і щиро посмійтеся над тим, як хитрий заєць знову втече від вовка.

Зима в Простоквашино

Радянський мультфільм, що давно став класикою. Проведіть свята з улюбленими персонажами – Дядьком Федором, котом Матроскіним, листоношею Пєчкіним і мамою Дядька Федора, яка дійде до Простоквашино на лижах й заспіває: Якби не було зими у містах та селах, ніколи б не знали ми цих днів веселих.

Лускунчик

Мультфільм знято за мотивами всесвітньо відомої казки Гофмана та балету Чайковського. Музика великого композитора і красива різдвяна історія створять святкову атмосферу і перенесуть вас у казку.

Дванадцять місяців

Мультфільм заснований на чеській або богемській легенді про дванадцять місяців. За сюжетом, одного січневого вечора зла мачуха виганяє пасербицю з дому і наказує не повертатися, допоки не набере цілий кошик пролісків. Як і в будь-якій казці, добро неодмінно переможе зло.

Ніч перед Різдвом

Мультфільм за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя про пригоди коваля Вакули, який пообіцяв своїй коханій Оксані привезти черевички від самої цариці. Щоб виконати обіцянку, Вакула готовий на все – навіть зловити чорта й полетіти верхи на ньому прямо до Петербурга.

Факти ICTV раніше робили добірку фентезі-фільмів, які можна подивитися на Новий рік. Вони створять чарівну атмосферу і перенесуть вас в новорічну казку.