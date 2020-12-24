Що подарувати дівчині на Новий рік 2021: ідеї подарунків

2021-й настане зовсім скоро і пройде під знаком білого металевого Бика. Вважається, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Не забудьте про святковий настрій – створити його допоможуть подарунки і приємні сюрпризи для ваших близьких.

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Сьогодні Факти ICTV підготували милі, корисні і романтичні ідеї подарунків дівчині на Новий рік 2021.

Романтичні подарунки

Яка дівчина не любить романтику? Прекрасній половині людства хочеться відчувати погляд коханого чоловіка. Романтичний подарунок для дівчини на Новий рік – це просто безпрограшний варіант, який допоможе висловити ваші почуття. Подаруйте вашій обраниці:

красиве спідню білизну (або сертифікат на її придбання);

постільну білизну в ніжних або червоних тонах;

набір свічок для створення романтичної атмосфери в спальні;

романтичну фотосесію;

відео в форматі love story з яскравими моментами вашого життя (використовуйте для цього спільні фото і відео);

студійний запис романтичної пісні у вашому виконанні;

запуск китайських ліхтариків у формі серця;

золотий кулон з вашим спільним фото всередині;

3D-лампу або нічник у вигляді серця.

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Корисні подарунки

Корисні подарунки універсальні. Їх можна подарувати сестрі, подрузі, колезі. Серед гарних варіантів подарунків дівчині на Новий рік:

smart-годинник або фітнес-браслет;

плед;

набір для фондю;

красивий посуд (блюда, келихи, сервіз);

рюкзак;

термос або термочашка;

сумка, клатч, гаманець;

полиця для ванної, на яку можна поставити келих вина, планшет або книгу;

настільна гра;

мультиварка, електрогриль, соковижималка та інша техніка для кухні;

набір красивих каструль;

набір пензлів для макіяжу;

килимок для фітнесу;

безпровідні навушники.

Новий рік – це час здійснення бажань. Подумайте, про що мріє дівчина, чого їй не вистачає для комфортного життя. Корисний подарунок здатний підкорити не менше, ніж креативний або романтичний презент.

Оригінальні подарунки

Оригінальні подарунки – це можливість проявити фантазію і неординарність. Такі презенти надовго залишаться в пам’яті у того, хто їх отримує на свято. Нехай наші ідеї надихнуть вас подарувати оригінальний подарунок на Новий рік 2021:

стильне кімоно, в якому можна ходити вдома або на вулиці;

картина, написана в одному з напрямів модерну;

політ на легкому літаку;

тест-драйв спортивного авто;

урок живопису.

Щоб втілити оригінальну ідею, потрібно більше сил, ніж на придбання звичайного сувеніра, але такий подарунок підкорить найвибагливішу дівчину.

Милі подарунки

Різноманіття милих душевних подарунків просто величезне. Ви можете піднести на Новий рік дівчині:

набір авторських солодощів;

набір шоколаду;

м’яку іграшку;

ювелірні прикраси;

фоторамку;

кошик з фруктами;

квітку в горщику;

стабілізовану троянду;

дорожню подушку у вигляді милої м’якої іграшки;

фотокамеру миттєвого друку;

квитки на концерт улюбленого виконавця.

Новий рік особливо люблять діти. Вони з нетерпінням чекають на свято, щоб знайти подарунок під ялинкою і загадати бажання. Раніше Факти ICTV розповідали про недорогі й креативні подарунки дітям на Новий рік 2021.