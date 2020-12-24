Прості рецепти на Новий рік 2021 – що приготувати

До Нового року залишилися лічені дні. Кожен з нас чекає від нього хороших змін і здійснення мрій. 2021-й пройде під знаком білого металевого Бика. За прогнозами астрологів, ця тварина віщує стабільність, процвітання й успіх у справах.

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Сьогодні Факти ICTV підготували рецепти страв, які прикрасять ваш стіл на Новий рік. Дивіться в нашому матеріалі закуски, салати, гаряче і десерти, які здивують рідних і гостей вашого будинку.

Кульки з печінки тріски

1 банка печінки тріски;

2 запечені картоплі;

2 яйця;

50 г натертого твердого сиру;

1–2 ріпчасті цибулі;

зелень петрушки;

3 столові ложки кунжуту.

Всі інгредієнти подрібнити виделкою і змішати. Сформувати кульки, обваляти їх в кунжуті і перед подачею прикрасити зеленню. Цей простий рецепт можна вдосконалити на ваш смак – додати болгарський перець, мариновані гриби тощо.

Фаршировані перці

3 перці капі;

2 столові ложки оливкової олії;

чебрець.

Для начинки:

2 столові ложки вершкового сиру;

2 столові ложки консервованого тунця;

1 чайна ложка лимонного соку;

сіль;

орегано або кінза.

Перці змастити маслом, посипати чебрецем і запекти в духовці. Потім остудити, зняти шкірку і прибрати насіння. Нафарширувати начинкою.

Рецепт салату олів’є на Новий рік

Смачний та усіма улюблений салат олів’є обов’язково має бути на новорічному столі. Цього року спробуйте приготувати його по-новому.

2 курячих філе (запечених в духовці або зварених) або 2 баночки м’яса криля;

3 свіжих огірки;

4 запечених в духовці картоплини;

6–7 варених яєць;

зелена цибуля;

1 банка зеленого горошку;

сметана для заправки (або суміш сметани і майонезу).

Поріжте всі інгредієнти невеликими кубиками. Заправте перед подаванням на стіл.

Смачний і легкий салат з креветками і авокадо

1 авокадо;

0,5 шт. грейпфрута;

300-400 г креветок;

30 г вершкового масла;

салат айсберг;

1 столова ложка каперсів;

1 столова ложка французької гірчиці;

сік половини лимона;

1 столова ложка меду;

3-4 столові ложки оливкової олії;

2 зубки часнику;

сіль, перець за смаком.

Обсмажте креветки на вершковому маслі з додаванням часнику впродовж 1–2 хвилин. Додайте до морепродукту авокадо, салат айсберг і м’якоть грейпфрута. Заправте салат сумішшю оливкової олії, лимонного соку, меду, гірчиці.

Курка в арахісовій пасті

1 кг курячих стегон;

120 г очищеного арахісу;

120 мл води;

корінь імбиру;

500 г стручкової квасолі;

сік одного лимона;

35 г вершкового масла;

сіль, перець за смаком.

Курку натріть імбиром, сіллю і перцем. Залиште маринуватися. Потім обсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки. В окремій ємності зробіть арахісову пасту з арахісу та води. Курку викладіть у форму для запікання, змастіть арахісовою пастою та запікайте в духовці 20–30 хвилин. Страву подавайте до столу гарячою.

Апельсиновий кекс

Апельсиновий кекс – це традиційний десерт на Новий рік. Смачний рецепт цієї страви підкорить ваших гостей.

90 г вершкового масла жирністю 82,5%;

105 г тростинного цукру;

цедра апельсина;

30 г фісташкового борошна;

120 г пшеничного борошна;

5 г розпушувача;

1 яйце (75 г);

30 г соку апельсина;

40 г лікеру Куантро;

180 г цукатів апельсина;

40 г чищеного мигдалю.

У ємності змішайте до однорідного стану масло, цукор і цедру апельсина. Додайте два види борошна і розпушувач, перемішайте. Потім додайте цукати і порізаний чищений мигдаль. Наостанок додайте яйця, сік апельсина і лікер Куантро. Тісто відправте на добу в холодильник.

За 24 години дістаньте суміш і за допомогою кондитерського мішка викладіть його в форму, змащену вершковим маслом і посипану борошном. Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на стандартну форму 11×7×21 см.

Випікайте кекс 30–45 хвилин за температури 170 градусів. Готовий кекс можете просочити апельсиновим сиропом і прикрасити цукатами.

Які ще оригінальні і смачні страви можна приготувати на Новий рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.