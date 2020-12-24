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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Привітання з католицьким Різдвом у картинках, СМС і прозі

Різдво в Україні святкують двічі на рік – 25 грудня та 7 січня. Різдво – це сімейне та затишне свято, яке заведено проводити у колі рідних людей за смачною вечерею та теплими розмовами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з католицьким Різдвом, аби ви могли потішити своїх друзів і рідних сердечним привітанням.

Привітання з католицьким Різдвом у картинках

привітання з Різдвом

 

привітання з Різдвом у картинках

листівки привітання з Різдвом

привітання з Різдвом у картинках

листівки з Різдвом

привітання з Різдвом

привітання у картинках з Різдвом

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Найкращі привітання з католицьким Різдвом у СМС

***

Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!

***

Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Хай рік новий, Різдво Христове
Вам подарують дні казкові,
Мов чистий сніг, що землю гріє,
Хай зігріває вас надія.

***

З Різдвом вітаю,
Гараздів бажаю,
Здоров’я міцного,
Кохання палкого,
В кишенях достатку,
На Багамах хатку!

 

Привітання з католицьким Різдвом у прозі

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю тепла і затишку в оселі, взаєморозуміння та підтримки в сім’ї, здійснення мрій, масштабних і світлих цілей, прагнень і досягнень. Достатку, благочестивих думок і справ, віри, миру та любові!

***

Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.

***

Різдво Христове хай накриє хвилею добробуту, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить будинок.

Календар церковних свят на січень

У календарі свят на січень 2021 є чимало важливих церковних дат. 7 січня в Україні святкують Різдво, а 6 січня – Святвечір, 19 січня – Хрещення Господнє.

Дивіться детальний календар церковних свят на січень 2021 на Фактах ICTV.

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