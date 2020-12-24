Різдво в Україні святкують двічі на рік – 25 грудня та 7 січня. Різдво – це сімейне та затишне свято, яке заведено проводити у колі рідних людей за смачною вечерею та теплими розмовами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з католицьким Різдвом, аби ви могли потішити своїх друзів і рідних сердечним привітанням.

Привітання з католицьким Різдвом у картинках

Найкращі привітання з католицьким Різдвом у СМС

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

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Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!

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Хай рік новий, Різдво Христове

Вам подарують дні казкові,

Мов чистий сніг, що землю гріє,

Хай зігріває вас надія.

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З Різдвом вітаю,

Гараздів бажаю,

Здоров’я міцного,

Кохання палкого,

В кишенях достатку,

На Багамах хатку!

Привітання з католицьким Різдвом у прозі

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю тепла і затишку в оселі, взаєморозуміння та підтримки в сім’ї, здійснення мрій, масштабних і світлих цілей, прагнень і досягнень. Достатку, благочестивих думок і справ, віри, миру та любові!

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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.

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Різдво Христове хай накриє хвилею добробуту, залишивши всі неприємності далеко в минулому. Щоб здоров’я не підводило і життєве задоволення було постійним. Нехай маленьке диво відвідає і радістю наповнить будинок.

Календар церковних свят на січень

У календарі свят на січень 2021 є чимало важливих церковних дат. 7 січня в Україні святкують Різдво, а 6 січня – Святвечір, 19 січня – Хрещення Господнє.

Дивіться детальний календар церковних свят на січень 2021 на Фактах ICTV.