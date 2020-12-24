Вечеря на католицьке Різдво 2020 – традиції та рецепти страв

Різдво в Україні святкують двічі – 25 грудня та 7 січня. За традиціями початок святкування настає увечері, що передує Різдву. Його називають Святвечір або Надвечір’я Різдва Христового.

У цей час заведено влаштовувати вечерю у колі близьких людей та готувати багато наїдків. Господині накривають вечерю з 12 пісних страв. Обов’язково на столі має бути кутя – її необхідно куштувати першою та останньою.

Господар вносить у будинок дідух, на кожному краю стола кладуть зубчик часнику, а посередині ставлять свічку та посудину з сіллю. Факти ICTV підготували добірку рецептів до різдвяної вечері 24 грудня.

Страви на католицьке Різдво 2020: рецепти

Риба з грибами

Інгредієнти:

риба – 1 кг;

сушені гриби – 50 г;

цибуля – 2 шт.;

олія – 100 г;

гірчиця – 1 ложка.

Рибу необхідно порізати, посолити, додати потовчений часник та покласти у холодильник на дві години. На дно форми для запікання вистеліть шар цибулі та порізані варені гриби. Частиною грибів та цибулі покрийте рибу зверху. Залийте все відваром із грибів, додавши до нього олію та гірчицю. Запікайте в духовці упродовж години.

Банош

Інгредієнти:

кукурудзяне борошно – 500 г;

сметана – 700 г;

цукор – 100 г.

Борошно просіяти. Сметану покласти на вогонь, посолити, а після закипання додати кукурудзяне борошно. Готувати 15 хв, не помішуючи. Зверху можна посипати сиром, грибами або шкварками.

Кутя

Інгредієнти:

пшениця – 500 г;

мак – 2 склянки;

волоські горіхи – 2 склянки;

мед – 1 склянка.

Пшеницю необхідно заздалегідь замочити у воді на одну ніч. Після цього промийте її, залийте однією склянкою води та поставте на вогонь. Так само потрібно приготувати мак, а потім розтерти у макітрі до білого кольору. Змішайте у великій посудині мак, пшеницю, мед та горіхи, можна додати родзинки та долити теплої води. Страва має бути густою.

Імбирне печиво

Інгредієнти:

борошно – 350 г;

сода – 1 ч. ложка;

яйце – 1 шт.;

масло – 125 г;

кориця – 1 ч. ложка;

імбир – 2 ч. ложки.

Замісіть тісто з борошном, меленою корицею та імбиром, додайте масло (перед цим розігрійте його до м’якого стану), а потім – половину цукру. Залишок цукру розітріть із яйцем та змішайте з рештою інгредієнтів. Посудину з тістом накрийте плівкою та залиште у холодильнику на 15 хв.

Розкачайте тісто завтовшки 0,5 см та виріжте різні фігурки. Запікайте упродовж 15 хв, прикрасьте глазур’ю.

Узвар

Кинути в окріп сушені фрукти – яблука, груші, сливи, за бажанням можна додати й інші. Готувати напій слід 15 хв, додати на смак цукру або меду.

Святковий стіл на Новий рік 2021

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