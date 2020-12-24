Ворожіння на католицьке Різдво: на судженого та інші

Католицьке Різдво прийде зовсім скоро – 25 грудня. Свято випадає на холодну пору року, а довгі зимові вечори завжди спонукають до ритуалів та ворожіння. За доброю традицією, дівчата хочуть дізнатися свою долю, і особливо – чи судилося їм вийти заміж наступного року.

Факти ICTV розкажуть про найпопулярніші ворожіння на католицьке Різдво.

Традиційні передбачення на католицьке Різдво

Ворожіння на католицьке Різдво має проходити тільки в ніч з 24 на 25 грудня. Якщо дотримуватися цього правила, і достовірність прогнозів буде вищою, і атмосфера – більше зачаровувати, аніж у звичайний день.

Ворожіння на солодощах

Це ворожіння для всіх гостей, які будуть зустрічати разом із вами католицьке Різдво. Господині потрібно попередньо підготуватися – спекти солодощі і додати в них щось зі змістом:

цукор або шоколад – до солодкого життя;

монетку – до багатства;

родзинки – до пригод;

екзотичні спеції – до подорожей.

Під час свята гості по черзі мають обрати солодощі. Хто що вибере – той те і отримає наступного року.

Це ворожіння на католицьке Різдво безпосередньо залежить від уяви господині. Що більше в солодощах начинок буде, які віщують добро, радість й щастя, то позитивніше пройде ритуал.

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Ворожіння на коропі

Короп – традиційна різдвяна страва у Німеччині. З цією рибою пов’язано чимало прикмет і ворожінь. Наприклад, якщо покласти кілька лусочок коропа в гаманець – весь рік будуть водитися гроші.

Щоб дізнатися долю за лускою коропа, доведеться трохи попрацювати. Потрібно зібрати лусочки і висушити їх на аркуші білого паперу. Якщо за два дні луска потемніє, буде неприємно пахнути – це віщує труднощі і великі зміни в житті не в ліпший бік. Якщо ж луска залишиться чистою, блискучою – це віщує щасливий і вдалий рік без потрясінь і труднощів.

Вважається, що за лускою можна гадати на дітей. Потрібно взяти жменю луски в кулак і, розтиснувши його, опустити в воду. Скільки лусочок залишиться на долоні, стільки дітей вам пошле доля.

Ворожіння з кішкою

Це ворожіння підійде тільки тим, у кого вдома є пухнастий улюбленець. Потрібно загадати бажання і покликати кота. Простежте, з якої лапи тварина переступить поріг кімнати. Якщо з лівої – бажання неодмінно здійсниться, а якщо з правої – ні.

Ворожіння на тінях

Це ворожіння можливо провести тільки у компанії. Вимкніть світло, запаліть свічку і сядьте навпроти стіни, щоб утворилися тіні. Людина, чия тінь буде найдовшою, неодмінно приверне удачу в наступному році.

Ворожіння на католицьке Різдво на судженого

Ворожіння на яблуці

Традиційне ворожіння, популярне і в православній, і в католицькій конфесії. Незаміжня дівчина в різдвяну ніч має вийти на ганок будинку (або в під’їзд) зі стиглим червоним яблуком. Тепер можна братися за їжу. Якщо під час того, як дівчина їсть фрукт, вона побачить чоловіка (навіть здалека), майбутній рік обіцяє вдале заміжжя.

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Ворожіння на рушнику

Увечері напередодні католицького Різдва незаміжня дівчина має вивісити білий рушник за вікно і вимовити слова: Суджений мій, ряджений мій, ось тобі рушник, лице вмий та обітрись. Якщо на ранок рушник виявиться мокрим, наступного року дівчина вийде заміж, а якщо сухим – доведеться ще почекати.

Ворожіння на ім’я судженого

Для цього ворожіння доведеться трохи підготуватися – купити новий гребінець і написати популярні чоловічі імена на папірцях. Коли будете лягати спати в різдвяну ніч, розчешіть волосся зі словами: Суджений мій, ряджений, чекаю тебе гарно вбраного! Покладіть гребінець і папірці з іменами під подушку. На ранок дістаньте один з папірців – на ньому буде написане ім’я вашого судженого.

Слідом за католицьким Різдвом та Новим роком прийде православне Різдво, яке відзначається з 6 на 7 січня. У чому відмінності католицького Різдва від православного – читайте в матеріалі Фактів ICTV.