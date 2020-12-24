Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 1. Увійдіть у профіль
Зайдіть у свій профіль на головну сторінку. У правому верхньому кутку натисніть на трикутник поруч із дзвіночком та значком месенджера.
Якщо ви користуєтесь мобільним застосунком, потрібна вам кнопка розміщена в правому нижньому кутку і має вигляд трьох горизонтальних смужечок.
КРОК 2. Налаштування і конфіденційність
Після цього з’явиться невеличка панель із переліком дій, як-от налаштування і конфіденційність, довідка і підтримка тощо. У цьому переліку слід обрати та натиснути на Налаштування та конфіденційність.
Після цього з’явиться ще одна схожа панель, у якій необхідно обрати розділ Налаштування.
У мобільному застосунку алгоритм дій аналогічний, тільки розділ Налаштування та конфіденційність розміщені знизу.
КРОК 3. Загальні налаштування акаунту
Якщо ви натиснете на цей розділ, відкриється вкладка Загальні налаштування акаунту. Саме в ній ми і виконуватимемо основну роботу.
У рядку Ім’я буде зазначено ваше нинішнє ім’я та прізвище. Щоб його змінити, натисніть на слово Змінити в кінці цього рядка.
У мобільній версії перед тим, як змінювати ім’я, слід натиснути на рядок Особиста інформація.
КРОК 4. Зміна імені
Замість рядка Ім’я з’явиться вікно з трьома рядками:
- Ім’я
- По батькові
- Прізвище
У них ви можете змінити обрані раніше дані, по батькові заповнюється за бажанням. Зверніть також увагу на те, що після зміни імені ви зможете повторити цю операцію тільки через 2 місяці, про це на сторінці є окреме попередження.
Після заповнення рядків перевірте правильність написання імені та прізвища, якщо переконалися – натискайте Перевірити зміни.
КРОК 5. Збережіть зміни
У віконечку, що з’явиться на екрані, потрібно зробити вибір, в якому порядку будуть розташовані ваші ім’я та прізвище на сторінці з двох запропонованих варіантів.
Після цього введіть пароль у спеціальне віконце нижче і натисніть Зберегти зміни. Сторінка автоматично перезавантажиться, і ви побачите її вже з новим ім’ям.