Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

Зайдіть у свій профіль на головну сторінку. У правому верхньому кутку натисніть на трикутник поруч із дзвіночком та значком месенджера.

Якщо ви користуєтесь мобільним застосунком, потрібна вам кнопка розміщена в правому нижньому кутку і має вигляд трьох горизонтальних смужечок.





