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Як змінити ім’я у Facebook
Факти / Lifestyle
Як змінити ім’я у Facebook

Як змінити ім’я у Facebook

Якщо раптом ви вирішили змінити ім’я чи прізвище у вашому профілі на Facebook, але не вмієте, Факти ICTV підготували для вас покрокову інструкцію, як правильно зробити це на комп’ютері та в мобільному застосунку. 

КРОК 1. Увійдіть у профіль

Зайдіть у свій профіль на головну сторінку. У правому верхньому кутку натисніть на трикутник поруч із дзвіночком та значком месенджера. 

Якщо ви користуєтесь мобільним застосунком, потрібна вам кнопка розміщена в правому нижньому кутку і має вигляд трьох горизонтальних смужечок.  

  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити ім’я у Facebook / 2 фотографии

КРОК 2. Налаштування і конфіденційність

Після цього з’явиться невеличка панель із переліком дій,  як-от налаштування і конфіденційність, довідка і підтримка тощо. У цьому переліку слід обрати та натиснути на Налаштування та конфіденційність

Після цього з’явиться ще одна схожа панель, у якій необхідно обрати розділ Налаштування

У мобільному застосунку алгоритм дій аналогічний, тільки розділ Налаштування та конфіденційність розміщені знизу. 

  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ
Як змінити ім’я у Facebook / 2 фотографии

КРОК 3. Загальні налаштування акаунту

Якщо ви натиснете на цей розділ, відкриється вкладка Загальні налаштування акаунту. Саме в ній ми і  виконуватимемо основну роботу. 

У рядку Ім’я буде зазначено ваше нинішнє ім’я та прізвище. Щоб його змінити, натисніть на слово Змінити в кінці цього рядка. 

Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

У мобільній версії перед тим, як змінювати ім’я, слід натиснути на рядок Особиста інформація.

Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 4. Зміна імені

Замість рядка Ім’я з’явиться вікно з трьома рядками: 

  • Ім’я
  • По батькові
  • Прізвище  

 

У них ви можете змінити обрані раніше дані, по батькові заповнюється за бажанням. Зверніть також увагу на те, що після зміни імені ви зможете повторити цю операцію тільки через 2 місяці, про це на сторінці є окреме попередження. 

Після заповнення рядків перевірте правильність написання імені та прізвища, якщо переконалися – натискайте Перевірити зміни

Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 5. Збережіть зміни

У віконечку, що з’явиться на екрані, потрібно зробити вибір, в якому порядку будуть розташовані ваші ім’я та прізвище на сторінці з двох запропонованих варіантів.

Як змінити ім’я в Facebook (Фейсбук) – ІНСТРУКЦІЯ

Після цього введіть пароль у спеціальне віконце нижче і натисніть Зберегти зміни. Сторінка автоматично перезавантажиться, і ви побачите її вже з новим ім’ям. 

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