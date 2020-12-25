Католики святкують Різдво з 24 на 25 грудня, а православні християни відзначають свято з 6 на 7 січня. Це пов’язано з тим, що католики використовують Григоріанський календар, а православні – Юліанський.

Вся різниця у системі літочислення. У Юліанському календарі 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.

Однак Різдво все ж є більш важливим святом для католиків, у той час як у православних християн більше шанують Великдень. Також для католиків це свято – сімейне, а не духовне.

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В іншому ж Різдво у православних і католиків дуже схоже. В обох християнських громад є Святвечір, вони проводять нічні богослужіння, прикрашають ялинку та колядують.

Також відмінністю у католиків можна виділити те, що вони дарують подарунки на Різдво.

Вихідні на Різдво та Новий рік 2021

Новорічні свята принесуть додаткові вихідні. Зокрема, на Новий рік 2021 українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1, 2 і 3 січня, тому що вони випадають на п’ятницю, суботу та неділю.

Різдво 2021 буде в четвер, тому уряд вирішив зробити п’ятницю, 8 січня, теж вихідним. Його доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Тож на Різдво Христове буде чотири вихідні поспіль – 7, 8, 9 і 10 січня.

Окрім того, Різдво за Григоріанський календар – 25 грудня – також вихідний день в Україні.