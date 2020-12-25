День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 25 грудня. Це ім’я має грецьке походження і в перекладі означає захисник людей.

Напевно, саме тому Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди досягають своєї мети. Вони часто є керівниками або підприємцями, оскільки вправно здатні керувати колективом.

Також для чоловіків з таким іменем характерне загострене відчуття справедливості.

Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Олександра в картинках, щоб ви могли привітати своїх чоловіків.

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Календар церковних свят на грудень 2020

Останній місяць зими має чимало важливих свят. Зокрема, 25 грудня святкують святого Спиридона Триміфунтського та католицьке Різдво, а 30 грудня – пророка Даниїла.

Дивіться детальний календар церковних свят на грудень 2020, щоб не забути про важливу дату.