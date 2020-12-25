Різдво в Україні: привітання в листівках

Велике християнське свято Різдво за григоріанським календарем припадає на 25 грудня.

Родинне коло, пишна вечеря та побажання миру, добра і злагоди – ось як українці відзначають Різдво.

Традиційно оселі прикрашали хвоєю, віряни відвідували літургію у храмі, а діти отримували солодкі подарунки.

Світле свято Різдва Христового – день, який несе добро та благодать у кожну родину. Не забудьте привітати усіх близьких, друзів та колег.

Для цього Факти ICTV публікують найкращі привітання з Різдвом у листівках.

Вихідні на Новий рік

Наступним святом після Різдва за григоріанським календарем є Новий рік, який у 2020 році припадає на четвер.

Детальніше про вихідні на Новий рік 2021 розповідали Факти ICTV.

Відповідно до рішення Кабміну, українці відпочиватимуть 1, 2 та 3 січня.