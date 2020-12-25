Весь світ із завмиранням серця і трепетом у душі чекає радісне зимове свято — Різдва Христового. Цей день наповнений дивом і казкою, яка не залишає осторонь нікого.

Свято знаменується тим, що Діва Марія у Віфлеємі народила Ісуса Христа. З тих пір народження Сина Божого прославляють святковим співом — колядками, які належать до основних традицій цього світлого дня.

Факти ICTV підібрали найкращі колядки на Різдво.

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Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

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Воплі Відоплясова – Щедрик

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Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

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Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов – Нова радість стала

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Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Олег Винник, Таюне, Олександр Пономарьов –Добрий вечір тобі, пане господарю

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Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б’є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшло нині в Віфлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Воплі Відоплясова – Добрий вечір

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Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити.

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добрий вечір!

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Оркестр ВПС США акапельно – Щедрик

THE HARDKISS – Helpless/Щедрик (Акустика Live)

Щедрик – головний символ Різдва

Щедрик – українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

Щоб задати тон зимовим святам, Факти ICTV пропонують послухати найкращі виконання Щедрика, які нікого не залишать байдужим.

На Заході та в США український Щедрик називається Carol of the Bells: на свята цю пісню можна почути в кіно, магазинах і на вулицях.