Католицьке Різдво: привітання англійською, італійською і польською

Велике християнське свято Різдво за григоріанським календарем припадає на 25 грудня. Його святкують у десятках країн світу.

Традиційно Різдво вважається одним із найсвітліших свят у році. Усі родини збираються разом, дякують одне одному, пробачають одне одному старі образи та бажають добра і благополуччя.

Сотні тисяч людей в Україні, Італії, Польщі, США та багатьох інших країнах на Різдво звертаються до Бога та просять у нього благословення для себе та близьких.

Факти ICTV публікують найкращі листівки та привітання з Різдвом англійською, польською та італійською мовами.

Merry Christmas! Привітання з Різдвом англійською

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.

Wishing you a joyous holiday season and a year of happiness. May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!

Stay healthy and thankful for every happy day God gave you. Be blessed and Merry Christmas!

Wesołych Świąt! Привітання з Різдвом польською

Z okazji Bożego Narodzenia pragnę Wam życzyć, aby nie tylko świątecznie dni, ale również każde kolejne były przepełnione nadzieją, magią i spokojem.

Najlepsze życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia oraz

Szczęśliwego Nowego Roku.

By przyjście na świat Chrystusa

Przyniosło ze sobą radość,

Pokój, nadzieję i miłość.

W ten zaczarowany magią czas stoję samotnie pod rozgwieżdżonym niebem i patrząc na spadające płatki śniegu myślę o ludziach, których noszę w sercu. Życzę Ci spokojnych świąt Bożego Narodzenia wszędzie tam, gdziekolwiek jesteś.

Buon Natale! Привітання з Різдвом італійською

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile. Auguri di buon Natale!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Ti auguro che ogni tuo desiderio si avveri, che sia Natale ogni giorno, e che la serenità e la gioia di questa festa ti accompagnino in ogni istante della tua vita.

Щедрик – головний символ Різдва

Щедрик – українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

Щоб задати тон зимовим святам, Факти ICTV пропонують послухати найкращі виконання Щедрика, які нікого не залишать байдужим.

На Заході та в США український Щедрик називається Carol of the Bells: на свята цю пісню можна почути в кіно, магазинах і на вулицях.