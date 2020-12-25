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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Різдво Христове: яке свято сьогодні, 25 грудня

25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове.

В Україні у 2017 році Верховна рада внесла 25 грудня до офіційних святкових днів. У цей день відзначається Різдво за григоріанським календарем.

Православна церква вшановує пам’ять святителя і чудотворця Спиридона Триміфунтського.

Читайте: Католицьке Різдво: історія і традиції свята

Прикмети на 25 грудня:

  • Похмурий ранок на Спиридона віщує ранню весну.
  • Якщо Різдво тепле, то весна буде холодною.
  • Сильні холоди – до багатого врожаю.
  • Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не можна робити 25 грудня:

  • На Різдво не можна одягати старий одяг.
  • Заборонено працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
  • На Різдво не можна ворожити.

Календар церковних свят на січень

У календарі свят на січень 2021 є чимало важливих церковних дат. 7 січня в Україні святкують Різдво, а 6 січня – Святвечір, 19 січня – Хрещення Господнє.

Дивіться детальний календар церковних свят на січень 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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