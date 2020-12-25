Підготовка до Нового року – одне з найприємніших та атмосферних занять. У 2021 році покровителем стане металевий Бик, якому найбільше подобається домашній затишок, пастельні кольори та простота образу.
Також він обов’язково відзначить для себе всіх, хто незабутньо зустріне зимові свята. Що можна і чого не можна робити на новий Рік 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Що можна і чого не можна робити на Новий рік 2021
- Не рекомендується відзначати Новий рік із порожніми кишенями, інакше весь рік будете бідувати.
- Не варто просити, брати та давати в борг з 30 грудня до 20 січня.
- За тиждень до Нового року не потрібно надягати новий одяг. Також краще не користуватися нещодавно купленими предметами.
- Намагайтеся уникати морепродуктів на святковому столі, особливо ракоподібних. Вони вміють задкувати, а це обіцяє повернення старих невирішених питань в новому році.
- Не віддавайте взуття в ремонт, інакше не буде нових покупок наступного року.
- За тиждень до Нового року не можна пришивати ґудзики – інакше “пришиєте” старі проблеми.
- Не потрібно робити дрібних покупок, за винятком подарунків на зимові свята, інакше не буде великих покупок.
- Загадувати бажання в новорічну варто без частки “не”. Наприклад, замість “не хворіти” краще сказати “бути здоровим”.
- Не потрібно зустрічати новорічне свято у винятково жіночому колективі. Якщо вже так сталося, то потрібно обов’язково привітати родичів або сусідів.
- У жодному разі не можна прибирати першого січня, зокрема викидати сміття, – вважається, що таким чином виноситься все хороше.
- Але також не потрібно відзначати Новий рік у безладі – інакше “бруд причепиться” на весь рік.
- Не можна ображати близьких, сваритися чи кричати одне на одного.
- Також не варто після заходу сонця 31 грудня співати та заколювати на собі шпильки.
- Варто відзначати Новий рік у затишній та комфортній обстановці, але у жодному разі не на самоті.
- Не можна залишати новорічний стіл порожнім – завжди мають бути смачні страви або десерти.
- Слід уникати різних травм (порізів або опіків) пальців під час приготування делікатесів.
- Не можна ламати меблі та бити кришталь.
- У жодному разі не потрібно стригти коси та нігті у святкову ніч.
- Обов’язково потрібно вимити волосся перед новорічною ніччю – щоб зустріти покровителя року з “чистою” головою.
- Не можна святкувати Новий рік у заношеному вбранні.
- Не варто дарувати книги – існує повір’я, що таким чином людина віддає свої набуті знання та закриває шлях до нових.
- Обов’язково перед зустріччю Нового року потрібно провести старий.
- Першим гостем у своє житло в Новому році слід запросити чоловіка.
- Не можна вживати погані слова, грубіянити або матюкатися.
- Потрібно вдумливо загадати бажання під бій курантів.
- Не варто у жодному разі розповідати навіть друзям або близьким про те, що саме загадали.
- Не потрібно викидати святкову ялинку раніше, ніж через тиждень після новорічної ночі.
- Краще не гасити свічки та не викидати ті, що не догоріли, – вважається, що таким чином гаситься “вогонь” в очах.
- Не можна шкодувати про вчинки, які зробили у році, що минає.
- І найголовніше – потрібно зустріти Новий рік з посмішкою!