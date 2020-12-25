PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Що можна і чого не можна робити на Новий рік 2021

Підготовка до Нового року – одне з найприємніших та атмосферних занять. У 2021 році покровителем стане металевий Бик, якому найбільше подобається домашній затишок, пастельні кольори та простота образу.

Також він обов’язково відзначить для себе всіх, хто незабутньо зустріне зимові свята. Що можна і чого не можна робити на новий Рік 2021 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

новий рік

Читайте: Як загадати бажання на Новий рік 2021

Що можна і чого не можна робити на Новий рік 2021

  • Не рекомендується відзначати Новий рік із порожніми кишенями, інакше весь рік будете бідувати.
  • Не варто просити, брати та давати в борг з 30 грудня до 20 січня.
  • За тиждень до Нового року не потрібно надягати новий одяг. Також краще не користуватися нещодавно купленими предметами.
  • Намагайтеся уникати морепродуктів на святковому столі, особливо ракоподібних. Вони вміють задкувати, а це обіцяє повернення старих невирішених питань в новому році.
  • Не віддавайте взуття в ремонт, інакше не буде нових покупок наступного року.
  • За тиждень до Нового року не можна пришивати ґудзики – інакше “пришиєте” старі проблеми.
  • Не потрібно робити дрібних покупок, за винятком подарунків на зимові свята, інакше не буде великих покупок.
  • Загадувати бажання в новорічну варто без частки “не”. Наприклад, замість “не хворіти” краще сказати “бути здоровим”.
  • Не потрібно зустрічати новорічне свято у винятково жіночому колективі. Якщо вже так сталося, то потрібно обов’язково привітати родичів або сусідів.
  • У жодному разі не можна прибирати першого січня, зокрема викидати сміття, – вважається, що таким чином виноситься все хороше.
  • Але також не потрібно відзначати Новий рік у безладі – інакше “бруд причепиться” на весь рік.
  • Не можна ображати близьких, сваритися чи кричати одне на одного.
  • Також не варто після заходу сонця 31 грудня співати та заколювати на собі шпильки.
  • Варто відзначати Новий рік у затишній та комфортній обстановці, але у жодному разі не на самоті.
  • Не можна залишати новорічний стіл порожнім – завжди мають бути смачні страви або десерти.
  • Слід уникати різних травм (порізів або опіків) пальців під час приготування делікатесів.
  • Не можна ламати меблі та бити кришталь.
  • У жодному разі не потрібно стригти коси та нігті у святкову ніч.
  • Обов’язково потрібно вимити волосся перед новорічною ніччю – щоб зустріти покровителя року з “чистою” головою.
  • Не можна святкувати Новий рік у заношеному вбранні.
  • Не варто дарувати книги – існує повір’я, що таким чином людина віддає свої набуті знання та закриває шлях до нових.
  • Обов’язково перед зустріччю Нового року потрібно провести старий.
  • Першим гостем у своє житло в Новому році слід запросити чоловіка.
  • Не можна вживати погані слова, грубіянити або матюкатися.
  • Потрібно вдумливо загадати бажання під бій курантів.
  • Не варто у жодному разі розповідати навіть друзям або близьким про те, що саме загадали.
  • Не потрібно викидати святкову ялинку раніше, ніж через тиждень після новорічної ночі.
  • Краще не гасити свічки та не викидати ті, що не догоріли, – вважається, що таким чином гаситься “вогонь” в очах.
  • Не можна шкодувати про вчинки, які зробили у році, що минає.
  • І найголовніше – потрібно зустріти Новий рік з посмішкою!

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка