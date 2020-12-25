Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Заходимо в свій аккаунт Google
Історію пошуку, як і інші налаштування, можна перевірити на сторінці вашого акаунту Google. Для цього достатньо перейти за посиланням:
Крок 2. Переходимо на вкладку Дані та персоналізація
Крок 4. Видаляємо історію пошуку
Перед вами відкриється сторінка Мої дії в Google.
Знайдіть команду Видалити.
Відкриється список можливих варіантів видалення в розрізі хронології:
- за останню годину;
- за останній день;
- за весь час;
- за вибором користувача.
Щоб повністю очистити історію пошуку, оберіть пункт За весь час.
Ви також можете зазначити період, за який хочете очистити історію запитів.
На завершальному етапі підтвердьте обрану дію, натиснувши кнопку Далі.
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