Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Історія запитів в Google може містити конфіденційну й особисту інформацію. Крім того, її можуть використати сторонні сервіси для збору даних. Щоб інформація не потрапила в чужі руки, слід регулярно видаляти історію пошуку в пошуковій системі.

Як очистити історію пошуку в Google – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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