PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Як видалити історію пошуку в Google
Факти / Lifestyle
Як видалити історію пошуку в Google

Як видалити історію пошуку в Google

Історія запитів в Google може містити конфіденційну й особисту інформацію. Крім того, її можуть використати сторонні сервіси для збору даних. Щоб інформація не потрапила в чужі руки, слід регулярно видаляти історію пошуку в пошуковій системі.

Як очистити історію пошуку в Google – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте: Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

Крок 1. Заходимо в свій аккаунт Google

Історію пошуку, як і інші налаштування, можна перевірити на сторінці вашого акаунту Google. Для цього достатньо перейти за посиланням:

myaccount.google.com

Крок 2. Переходимо на вкладку Дані та персоналізація

Далі потрібно перейти на вкладку Дані та персоналізація, розташовану в боковому меню ліворуч. Тут зібрано багато налаштувань, які використовує Google, щоб зробити сервіс зручним і корисним для користувача.

Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 3. Відкриваємо Мої дії

Виконайте команду: блок Дії та хронологія – вкладка Мої дії.

Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 4. Видаляємо історію пошуку

Перед вами відкриється сторінка Мої дії в Google.

Знайдіть команду Видалити.

Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Відкриється список можливих варіантів видалення в розрізі хронології:

  • за останню годину;
  • за останній день;
  • за весь час;
  • за вибором користувача.

Як видалити історію пошуку в Google (Гугл) – ІНСТРУКЦІЯ

Щоб повністю очистити історію пошуку, оберіть пункт За весь час.

Ви також можете зазначити період, за який хочете очистити історію запитів.

На завершальному етапі підтвердьте обрану дію, натиснувши кнопку Далі.

Щороку в Україні зростають ціни на комунальні послуги, і це сильно б’є по кишені громадян із низьким та середнім рівнем доходів. Прості поради, як економити на опаленні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Теги:
Завантаження...

Вгору Вгору