Дивовижна поштівка, як зробити своїми руками

Дивовижна поштівка це проект ініційований першою леді Оленою Зеленською. Він заохочує людей власноруч створювати листівки та надсилати їх своїми рідним та близьким під час новорічних та різдвяних свят.
Крок 1. Відкриваємо сайт для створення листівки.
Дивовижна поштівка – саме так називається сайт, де ми будемо створювати листівку. Для початку перейдіть за посиланням та натисніть на віконце “створити поштівку”.
Крок 2. Обираємо листівку.
Сайт пропонує обрати одну із 12 листівок, які намалювали українські художники. Визначившись з дизайном привітальної відкритки, натискаємо на віконце “обирай поштівку”.
Крок 3. Підписуємо поштівку.
Вписуємо ім’я відправника та отримувача. Крім того, пишемо своє привітання та натискаємо на віконце з надписом “зберегти на пристрій”.
Крок 4. Надсилаємо листівку адресатові.
Збережену поштівку можна надіслати у будь-якому додатку для спілкування: WhatsApp, Messenger, Telegram, Viber чи Skype.
Крок 5. Усміхаємось від легкості створення поштівки.
Щасливого Різдва!
Якщо у вас не знайдеться часу створити листівку, то ми підготували кілька універсальних привітань:
Як зробити дивовижну поштівку на Різдво – інструкція / 5 фотографий