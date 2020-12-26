26 грудня у багатьох країнах святкують День святого Стефана – День подарунків. Цього дня й протягом наступних 12 раніше прийнято було спостерігати за погодою, щоб спрогнозувати її на весь наступний рік.

Хто святкує іменини: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Народні прикмети на 26 грудня

Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.

Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.

Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.

Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.

Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі почнеться буран.

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Що не можна робити 26 грудня:

не можна лаятися;

не можна залишати віник на порозі;

не можна запрягати у санчата білого коня;

не можна бажати нікому зла.

Календар церковних свят на січень

У календарі свят на січень 2021 є чимало важливих церковних дат. 7 січня в Україні святкують Різдво, а 6 січня – Святвечір, 19 січня – Хрещення Господнє.

Дивіться детальний календар церковних свят на січень 2021 на Фактах ICTV.