PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День подарунків: яке свято 26 грудня

26 грудня у багатьох країнах святкують День святого Стефана – День подарунків. Цього дня й протягом наступних 12 раніше прийнято було спостерігати за погодою, щоб спрогнозувати її на весь наступний рік.

Хто святкує іменини: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія.

Народні прикмети на 26 грудня

  • Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.
  • Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.
  • Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
  • Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.
  • Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі почнеться буран.

Читайте: Церковий календар на січень 2021

Що не можна робити 26 грудня: 

  • не можна лаятися;
  • не можна залишати віник на порозі;
  • не можна запрягати у санчата білого коня;
  • не можна бажати нікому зла.

Календар церковних свят на січень

У календарі свят на січень 2021 є чимало важливих церковних дат. 7 січня в Україні святкують Різдво, а 6 січня – Святвечір, 19 січня – Хрещення Господнє.

Дивіться детальний календар церковних свят на січень 2021 на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка