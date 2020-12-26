Головні меми 2020 року – топ найсмішніших жартів

2020 рік уже на фінішній прямій, проте він назавжди залишиться особливим у серцях усіх людей на планеті. Спогадів цей період подарував багато, хоча карантин і всіляко намагався зробити життя людства нуднішим, хоча й безпечнішим. Однак це дало хорошу можливість зайвий раз зайнятися творчістю в мережі, наприклад створенням мемів і трендів.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші у світі меми за 2020 рік, які ми ще довго згадуватимемо.

DollyPartonChallenge

На початку 2020 року був дуже популярний челендж #DollyPartonChallenge, який стартував з посту співачки Доллі Партон. Суть тренду: показати на знімках, як ти себе позиціюєш у різних соціальних мережах. Зокрема, в LinkedIn, Instagram, Facebook і Tinder.















Карантин, Відьмак та танцюристи – носії труни: головні меми 2020 року / 4 фотографии

Носії трун, що танцюють

Навесні особливо популярним став мем, де темношкірі чоловіки несуть труну на плечах і танцюють під EDM-трек Astronomia. Відео прикріплювали до роликів, які неминуче закінчуються невдачею, травмою чи смертю.

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Хоча вперше про це явище (культурний феномен Гани, коли наймають носіїв труни, щоб ті танцювали під веселу національну музику під час похорону) заговорили в 2015 році, до широкої публіки цей тренд доїхав лише в 2020 році.

Коронавірус і карантин

Неминуче в соціальних мережах з’явилася маса мемів і жартів з приводу коронавірусу та карантину.

Мемна історія коронавірусу почалася з жартів про Китай і загадковий вірус, а потім люди в усьому світі різко почали скуповувати туалетний папір, що також стало вагомою причиною для сарказму в мережі. Коли всі країни дружно закрилися на карантин, то це спровокувало цілу низку челенджів. Одним із найбільш трешевих став тренд у TikTok, коли блогери, що не бояться Covid-19 і відкидають наявність здорового глузду, почали облизувати стільчаки унітазів.







































Карантин, Відьмак та танцюристи – носії труни: головні меми 2020 року / 10 фотографий

Кинь монетку своєму Відьмакові

Серіал Відьмак вийшов наприкінці 2019 року і подарував світові хіт Кинь монетку своєму Відьмакові, мелодія якого автоматично застрягне в голові будь-якої людини.

Збій у роботі усіх сервісів Google

14 листопада стався збій у роботі Google. Однак сам пошуковий Google працював.

За цей час люди встигли зробити чималу кількість мемів на тему збою Google.