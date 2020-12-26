Погода на 26 грудня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня обіцяє частково сонячну погоду та мокрий сніг.

Так, на Заході синоптики прогнозують сонячну погоду та плюсову температуру до 4 градусів. Водночас вночі стовпчик термометра опуститься до -1.

На Півночі країни погода також буде сонячною, а температура коливатиметься від +1 до -1 градусу.

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На лівобережній частині України передбачається мокрий сніг з дощем, місцями температура дійде до +5 вдень та до +5 вночі.

У південних областях синоптики прогнозують мокрий сніг вночі та до +5 на ртутному стовпчику.

Погода на зиму

Погода взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що на українців чекає тепла зима.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.