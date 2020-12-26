Протягом 2020 року службові собаки допомогли прикордонникам затримати понад 400 правопорушників, виявити 164 одиниці зброї, 6,6 тис. боєприпасів, понад 40 тис. пігулок наркотичної дії, більше 100 кг наркотичних засобів та майже 1,3 млн. пачок сигарет.

Крім того, чотирилапі помічники викрили контрабандний товар на суму понад 5,6 млн грн.

– Прикордонні собаки виконують чимало обов’язків. Вони також допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн, – додали у Держприкодонслужбі.

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Наразі у Держприкодонслужбі є 1 тис. службових собак 16 порід. Частина з них перебуває у зоні проведення ООС.



















Затримали понад 400 порушників і знайшли 100 кг наркотиків: як собаки допомагають прикордонникам / 5 фотографий

У середньому, 45% затримань на кордоні відбувається завдяки собакам, оскільки краще, ніж вони, виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

Напередодні на кордоні між Україною та Румунію прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися доправити 15 пакунків сигарет до сусідньої країни.

У 15 пакунках виявилося 7,5 тис. пачок сигарет.

Фото: Держприкодонслужба