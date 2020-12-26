З боєм курантів у ніч з 31 грудня на 1 січня багато людей планують розпочати нове життя. Для когось це щорічний ритуал і добра традиція, а хтось скептично ставиться до подібних думок.

Розпочати життя з нуля і змінити себе у новому році можна, однак це відбувається не за помахом чарівної палички, а шляхом роботи над собою і значних зусиль.

Разом із психологом Іриною Щербак Факти ICTV підготували матеріал, який допоможе охочим нарешті здійснити задумане з приходом нового року. Особливо це актуально після такого важкого року, як 2020-й.

Читайте: Новий рік 2021 – останні новини

– 2020 рік виявився важким періодом для багатьох українців. Багато хто нині фіксує відсутність настрою, апатію, знесилля. Чи небезпечні ці симптоми і чи варто бігти до фахівця?

– Так, це небезпечний стан. Якщо людина довго живе з тим, що їй нічого не хочеться, у неї опускаються руки, вона не бачить сенсу ні в чому, це з часом може перерости в депресію.

А депресія – це вже той стан, з яким людина, найімовірніше, сама не впорається.

Якщо такий стан фіксується до двох тижнів, людина може спробувати сама подолати його. Якщо більше, тут я радила б іти до психолога.

– Якщо намагатися працювати над цим станом самому, з чого починати? Чи існують дієві технології, які допоможуть вийти з нього, перебудувати мислення і налаштуватися на новий лад?

– Так, звісно, є. І вони працюють. Я дуже люблю практичні завдання і часто даю їх своїм клієнтам для самостійної роботи вдома, щоб прискорити результат.

Серед них – підбиття підсумків і аналіз себе у минулому, сьогоденні та майбутньому, звичка дякувати дню, року за найкращі моменти, які вони подарували, щоденне 30-хвилинне перезавантаження і концентрація на прекрасному (докладні методики дивіться наприкінці матеріалу).

– Чи є новорічна ніч тим психологічним бар’єром, переступивши який, людям стане легше? Або це міф?

– Найімовірніше, 50 на 50. Із людьми трапляється те, у що вони вірять, і те, над чим вони працюють. Адже після новорічної ночі людина не стає іншою, вона в новий рік бере колишню себе. Якщо робити кроки щодо поліпшення життя і свого настрою в новому році, тоді це можливо.

Ми всі родом з дитинства, а отже, віримо у диво новорічної ночі. І тут нам допоможе наш мозок – найпотужніший механізм, яким потрібно користуватися повною мірою.

Мозок бачить емоціями. І якщо ви в новому році хочете, наприклад, купити автомобіль, варто придбати іграшкову машинку, колір і марка якої вам подобається, і повісити на ялинку.

Психолог Ірина Щербак

Важливо перед цим відтворити ті емоції, які у вас будуть у той момент, коли ви сидітимете за кермом свого реального автомобіля, уявити все в деталях.

Як це працює? Оскільки мозок бачить емоціями, і у нього немає ні минулого, ні майбутнього, то ті емоції та картинки, які були у момент проживання цього стану, усвідомлення, що це ваше авто, мозок зчитує, як реальні. А далі він шукатиме шляхи для здійснення бажаного.

І тут вам допоможе не новорічне диво, а власна робота над отриманням бажаного. Не вірите мені – перевірте!

– Чи варто штучно налаштовуватися на позитив, намагатися створити собі новорічний настрій?

– Я раджу це робити. Прикрасити ялинку, придбати подарунки, спланувати саме святкування. Під час цих дій людина думатиме про позитив, і настрій з’явиться.

Я часто раджу своїм клієнтам змушувати себе посміхатися і за можливості мислити позитивно.

Наприклад, змушуйте себе посміхатися вранці хоча б 14 днів поспіль або ж випробуйте цю практику напередодні свят. Ви не помітите, як у вас виробиться звичка бути щасливим.

Також кожну ситуацію потрібно сприймати з позитивного боку. Запізнилися на автобус, думайте про те, що вам пощастило, що це на краще. Так, це складно, але потрібно намагатися.

– Як допомогти близьким і друзям налаштуватися на позитив?

– Почнемо з того, що не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче. Людина повинна сама захотіти змінитися і працювати над цим.

Якщо ж таке бажання з’явилося, варто порадити їй ті методики, про які я розповіла.

Методики, які допоможуть налаштуватися на позитив і змінити себе у новому році

Підбиття підсумків наприкінці року

Майже всі чули про це, але застосовують методику не зовсім правильно. Часто після підбиття підсумків людина порівнює себе з друзями, блогерами, успішними людьми, нерідко знецінюючи себе.

Однак рівнятися завжди потрібно лише на себе! Як же підбити підсумки, щоб настрій піднявся?

Беремо аркуш паперу, краще А4, і ділимо його на три колонки. У колонці 1 пишемо: Я у грудні 2019 року, у колонці 2 – Я у грудні 2020 року і у колонці 3 – Я у грудні 2021 року.

Описуємо факти про себе, головні досягнення та успіхи, у колонці 3 – плани на майбутнє.

Після цієї вправи настрій буде кращим. Людина зможе оцінити свою працю за рік і рухатися у майбутнє.

Звичка дякувати

На аркуші паперу написати все, за що людина вдячна 2020 року. Це допоможе зрозуміти, що рік був не таким вже й поганим.

Таку методику можна практикувати і щодня.

30-хвилинне перезавантаження

Потрібно намагатися хоча б півгодини на день проводити час наодинці. Щодня людина переповнена емоціями, подіями, переживаннями, страхами. Це не дає мозку розвантажитися і відпочивати.

Рекомендується сісти у зручному положенні і 30 хвилин помедитувати або просто дивитися на чисту стіну.

Це допоможе перезавантажитися і бути продуктивнішим.

Концентрація на прекрасному

Не важливо, де людина і що вона робить, потрібно намагатися помічати прекрасне навколо – від птахів на деревах до красивого шарфа на дівчині, що проходить повз.

Це подарує настрій і допоможе налаштуватися на позитив.

Як правильно загадувати бажання на Новий рік

Для багатьох загадування бажань на Новий рік – добра традиція, яка допомагає сконцентруватися і визначити пріоритети на наступний рік.

Про те, як правильно загадати бажання на Новий рік, читайте на Фактах ICTV.