Гороскоп на тиждень, з 28 грудня 2020 до 3 січня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 28 грудня 2020 до 3 січня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

30 грудня о 05.28 за київським часом – повний місяць у Раці. Ця енергія допомагає втілити наші проекти в життя. Сприятливий день для налагодження гармонії в сімейних взаєминах, спілкування з родичами, дітьми, романтичним партнером.

Всесвіт буде сприяти тому, щоб ваші бажання виконувалися. Намагайтеся правильно формулювати своє бажання, без відриву від реальності. Венера у напруженому аспекті з Нептуном у день повного місяця, формує невідповідність бажаного і дійсного. Потрібен розумний підхід до справи, щоб не прогавити прекрасні можливості цього дня. Посилюється діяльність різних систем організму, проте зростає чутливість нервової системи, люди гостро сприймають критику на свою адресу.

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Повний місяць у Раці сприятливий для налагодження стосунків у сім’ї, розвитку інтуїтивних здібностей. Простіше навчитися розуміти людей, а розвиток ресторанного бізнесу та реалізація продуктів харчування йдуть легко. Однак залишається небезпека потрапити під вплив сильної сторонньої людини. Не потрібно квапити події. Якщо хтось у вашому оточенні вередує і скандалить – він хоче уваги та тепла. Проявіть співчуття, і людина віддячить вам своєю відданістю у майбутньому.

Гороскоп для Овнів

Важливо правильно оцінити відповідність проектів з вашими можливостям, і занадто складні задачі краще на себе не брати. Справи, як стосуються ваших батьків, дому, вкладень у нерухомість, віддаленої роботи, можуть наблизитися до завершення. Настане момент кульмінації або ухвалення рішення в якійсь з цих областей. Перешкодити гармонії можуть конфліктні ситуації через ревнощі. Намагайтеся не провокувати подібне та довіряти близьким людям.

Гороскоп для Тельців

Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, кохання, шлюбу та сімейного життя. Цей період буде сприятливим для купівлі коштовних речей, а також для залагодження суспільних і фінансових справ. Радісний настрій підштовхує до розваг, романтичних та любовних зв’язків. Сприятливий період для ділових контактів з протилежною статтю, а також для проведення свят, вечорів, зустрічей. З’являється оптимістичніший погляд на світ.

Гороскоп для Близнюків

Справи, які стосуються ваших фінансів і майна можуть наблизитися до завершення або зовсім закінчитися. Можливо, віддасте борг, виплатите кредит, або вам повернуть гроші. Найкращий час для обмірковування своїх планів, самовизначення та створення стратегії для досягнення життєвих цілей. Новинам у цей час не варто сліпо вірити, беріть до уваги тільки конкретні факти. Цілком можливо, вас будуть намагатися обдурити або якось ввести в оману заради своїх корисливих цілей.

Гороскоп для Раків

В особистих і ділових стосунках настане ясність. Можливо, доведеться ухвалюати серйозне рішення, щодо подальшого їх розвитку. Настане певне закінчення старого циклу і початок нового. Можливе отримання доленосною інформації або новини, яка стосуватиметься вашої професійної діяльності. Можливий певний фінансовий успіх, отримання довгоочікуваного прибутку. Гарний час для навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном, наукових досліджень і розробок.

Гороскоп для Левів

У цей час можете дізнатися чийсь секрет або хтось розкриє ваші таємниці. Можливо, доведеться ухвалювати серйозне рішення щодо подальшого розвитку у професійній діяльності. Можуть змінитися обов’язки на роботі, стосунки з керівництвом або підлеглими, можливо, вам доведеться комусь допомагати. Повний місяць 30 грудня може завершити якийсь проект або дати старт роботі наодинці.

Гороскоп для Дів

Знання та відомості, які ви отримаєте у цей період, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися. Інтелектуальні процеси проходять легко, загострюються пам’ять, інтуїція, комерційна хватка, вони допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. Ви зможете домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї, окреслити свою позицію та інтереси.

Гороскоп для Терезів

Обставини складаються вдало для переговорів, навчання, поїздок і роботи з інформацією. Планування зустрічей та отримання дозволів, можливо, будуть клопіткими, але завершиться вдало. З’являються нові ділові зв’язки, корисні знайомства, які вплинуть на вашу професійну діяльність. Зростає ваша привабливість і фізична чарівніст, і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю.

Гороскоп для Скорпіонів

Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Може статися перестановка життєвих пріоритетів і цінностей. Успішна видавнича або викладацька діяльність, а також вкладення грошей у рекламу або реконструкцію виробництва. Період сприятливий для впливу на публіку, зростання популярності та впливовості. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку і розуміння. Період сприятливий для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття підприємств.

Гороскоп для Стрільців

Зачіпаються теми спільних фінансів, розподілу прибутку, інвестицій, спадщини, запровадження нових методів роботи. Стосунки щільно переплітаються один з одним. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети вашого ближнього оточення. Романтичний зв’язок може сильно вплинути на вас, як на особистість. Вам надаються незвичайні можливості для подальшого просування у справах, однак потрібно не забувати про прогрес.

Гороскоп для Козерогів

Цікавий та насичений подіями тиждень. Хороший період для публічних виступів, зборів, брифінгів, конструктивного обміну думками. Ті питання, які вам не вдавалося вирішити протягом тривалого часу раптово отримають задовільні відповіді, бо вони вже матимуть якусь перспективу. Може завітати несподівана удача, великий успіх і прибуток від тих справ, на які ви і не розраховували. Ви відчуєте бадьорість, енергійність та приплив життєвих сил.

Гороскоп для Водоліїв

Питання статусу, кар’єри, професійного зростання, вирішуються в вигідний для вас бік. Вимагають прояснення питання призначення у житті, вибору мети, напрямку діяльності. Якщо у вас є те, що може негативно вплинути на вашу кар’єру, це обов’язково проясниться. Якщо приховувати нічого, намагайтеся виявитися в ці дні перебувати у центрі уваги, продемонструйте людям свою схильність до співпраці та зацікавленість. Не чекайте, щоб люди звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, щоб потрапити їм на очі.

Гороскоп для Риб

З спільної роботи може вирости взаємне почуття, до цього будуть підштовхувати спільні ідеї та прагнення. У цей період ви стаєте душею компанії, від вас, багато в чому залежить мир та гармонія в колективі. Можливий невеликий прибуток через друзів або спільну роботу. Настане певне закінчення старого циклу і початок нового, це буде пов’язано саме з вашими інтересами. Період сприятливий для таємної діяльності. Будуть задоволені ваші прохання про підвищення або щодо інших послуг.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні та слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Щоб ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.