Новий рік 2021 в Україні: привітання у листівках

Новий рік – одне з найулюбленіших свят усіх жителів планети. Зазвичай його святкують у ніч із 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем.

2021 рік за східним календарем буде роком білого металевого Бика. Він – переможний покровитель, від якого варто очікувати відповідних вчинків: переможних і дієвих рішень.

Новий рік – прекрасний привід, щоб зібратися у сімейному або дружньому колі та відпочити від буденності. Також це привід для вітань родичів, колег та знайомих.

В Україні є чудова новорічна традиція – люди записують на маленькому листочку свої найзаповітніші бажання, а коли починають бити куранти, вони швидко підпалюють лист, попіл кидають у келих із шампанським і випивають. Вважається, що бажання обов’язково збудеться.

Новий рік – прекрасний привід, щоб зібратися у сімейному або дружньому колі та відпочити від буденності. Також це привід для вітань родичів, колег та знайомих.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Новим роком у листівках.

Вихідні на Новий рік

Новий рік – 31 грудня припадає на четвер. Вихідний, за рішенням Кабміну, буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.