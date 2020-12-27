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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Стефана Першомученика: яке свято сьогодні, 27 грудня

Важливе свято 27 грудня у християн східного обряду – це день Стефана Першомученика.

Святий Стефан був одним із перших християн. З грецької ім’я Стефан перекладається як корона.

27 грудня 2020 року – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Іменини 27 грудня

День ангела 27 грудня святкують Степан, Йосип, Давид, Леонід, Лука.

Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

27 грудня: прикмети

  • Якщо 27 грудня зорі світять яскраво – найближчим часом похолодає.
  • Якщо на заході сонце сіло за велику хмару, значить, вночі почнеться буран.
  • Білі купчасті хмари на небі – скоро вдарять морози.
  • Сильні холоди – до багатого врожаю.
  • Снігопад 27 грудня означатиме неврожайний рік.

Що не можна робити 27 грудня

  • Не можна важко працювати, шити, в’язати та прати одяг.
  • Якщо 27 грудня під час розмови прикушується язик – краще не обговорювати ту тему.
  • Зустрічі з неприємними людьми краще відкласти на інший день.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Православні віряни святкуватимуть Святвечір, Різдво, Старий новий рік та Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.

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