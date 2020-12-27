У понеділок, 28 грудня, в Україні очікується вітряна погода – переважно пориви 15-20 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с.
Водночас на дорогах у південних, північних, центральних та західних областях прогнозують ожеледицю – І рівень небезпеки.
У Київській області вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця.
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Погодні умови можуть вплинути на рух транспорту на окремих ділянках доріг.
Наслідки негоди в Україні
Напередодні через погіршення погодних умов – мокрого снігу та поривів вітру – з України було знеструмлено 357 населених пунктів у п’яти областях.
У Полтавській області без світла залишився 281 населений пункт, в Сумській – 46, Донецькій – 15, Дніпропетровській – 13 і Чернівецькій – два.