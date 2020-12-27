PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Вихідний чи робочий? Чи відпочиватимуть українці 28 грудня

Згідно з календарем вихідних у грудні в Україні за 2020 рік, українці в останньому зимовому місяці отримали додатковий вихідний на Різдво – 25 грудня.

Крім того, свято припало на п’ятницю, після якої настали звичайні вихідні: субота і неділя.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

Отже, громадяни відпочивали три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня.

Хтось вже встиг зануритися у святкову атмосферу і почав сподіватися, що і 28 грудня вихідний.

Однак 28 грудня в 2020 року в Україні – це звичайний робочий день.

Перенесення святкових днів можливі, тільки коли державне свято припадає на суботу або неділю. У цьому разі вихідний переноситься на наступний робочий день.

Календар неофіційних свят на 2021 рік

В Україні та світі, крім офіційних державних свят, відзначається безліч інших пам’ятних дат – наприклад, Всесвітній день посмішки чи Всесвітній день сну.

Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.

Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка