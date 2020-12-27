Згідно з календарем вихідних у грудні в Україні за 2020 рік, українці в останньому зимовому місяці отримали додатковий вихідний на Різдво – 25 грудня.
Крім того, свято припало на п’ятницю, після якої настали звичайні вихідні: субота і неділя.
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Отже, громадяни відпочивали три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня.
Хтось вже встиг зануритися у святкову атмосферу і почав сподіватися, що і 28 грудня вихідний.
Однак 28 грудня в 2020 року в Україні – це звичайний робочий день.
Перенесення святкових днів можливі, тільки коли державне свято припадає на суботу або неділю. У цьому разі вихідний переноситься на наступний робочий день.
Календар неофіційних свят на 2021 рік
В Україні та світі, крім офіційних державних свят, відзначається безліч інших пам’ятних дат – наприклад, Всесвітній день посмішки чи Всесвітній день сну.
Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.
Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.