Згідно з календарем вихідних у грудні в Україні за 2020 рік, українці в останньому зимовому місяці отримали додатковий вихідний на Різдво – 25 грудня.

Крім того, свято припало на п’ятницю, після якої настали звичайні вихідні: субота і неділя.

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Отже, громадяни відпочивали три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня.

Хтось вже встиг зануритися у святкову атмосферу і почав сподіватися, що і 28 грудня вихідний.

Однак 28 грудня в 2020 року в Україні – це звичайний робочий день.

Перенесення святкових днів можливі, тільки коли державне свято припадає на суботу або неділю. У цьому разі вихідний переноситься на наступний робочий день.

Календар неофіційних свят на 2021 рік