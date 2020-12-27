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Як завантажити відео з Instagram
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Як завантажити відео з Instagram

Як завантажити відео з Instagram

Якщо раптом захотілося зберегти відео цікавого рецепту, манікюру, лайфхак або будь-що інше з Instagram, Факти ICTV підготували для вас інструкцію, як зробити це за кілька легких кроків.

КРОК 1. Оберіть відео та скопіюйте посилання

Зручніше завантажувати відео з ПК, але можна і з мобільного застосунку. Спочатку обираємо відео і копіюємо  посилання на нього.

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

В мобільному застосунку для того, щоб скопіювати посилання, потрібно натиснути на три точки в правому куті публікації та обрати функцію Копіювати посилання.

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 2. Відкрийте онлайн-сервіс

Тепер нам знадобиться спеціальний онлайн-сервіс для завантаження відео з різних інтернет-застосунків. Таких сайтів є безліч, ми продемонструємо найпопулярніший – SaveFrom.Net

Відкрийте цей сайт, прогортайте донизу та натисніть на напис Instagram. 

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 3. Вставте посилання

Перед вами з’являться рядок для тексту з написом Вставте посилання на відео сюди та велика зелена кнопка Завантажити

Вставляємо посилання у віконце і натискаємо Завантажити

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 4. Завантажте відео

Далі під цим рядком з’явиться прев’ю відео та напис Завантажити МР4, натискаємо на нього.

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

На екрані відкриється відео, яке ви бажаєте завантажити, з часовою стрічкою та додатковими функціями. Натискаємо на три крапки в нижньому правому куті.

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

КРОК 5. Збережіть відео

Натиснувши на крапки, ви побачите додаткові функції відео. Оберіть Завантажити. 

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Тоді ваш комп’ютер автоматично відкриє перелік папок та файлів. Потрібно обрати і зберегти відео в бажаній папці, як будь-який інший файл, який ви завантажуєте на ПК.

Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

На смартфоні відео збережеться автоматично в галерею.

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