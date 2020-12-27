Як завантажити відео з Instagram (Інстаграм) – ІНСТРУКЦІЯ

Зручніше завантажувати відео з ПК, але можна і з мобільного застосунку. Спочатку обираємо відео і копіюємо посилання на нього.

В мобільному застосунку для того, щоб скопіювати посилання, потрібно натиснути на три точки в правому куті публікації та обрати функцію Копіювати посилання.