2021 рік за східним календарем буде роком білого металевого Бика. Помірний, сміливий, старанний – саме він замінить квапливого білого Щура.

Бик – переможний покровитель. Від нього варто очікувати відповідних вчинків: переможних і дієвих рішень.

Рік білого металевого Бика триватиме з 12 лютого 2021 року до 30 січня наступного року.

Новий рік святкують в Китаї два тижні, таким чином проявляючи повагу та завойовуючи симпатію покровителя.

2021 рік білого металевого Бика: миролюбність та плоди праці

Прийдешній Новий рік обіцяє бути спокійним. Рік пройде в постійному вдосконаленні взаємин. Бик любить щирих і надійних людей. Покровитель відповість дружелюбністю, варто лише трохи попрацювати.

Рік буде успішним у фінансовій сфері, адже Бик — відповідальний партнер. Щоправда його консервативність та небажання оновлень зашкодять активним змінам, тому варто дослухатися до себе.

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Бик вважає, що легкого багатства не буває, він досягає його наполегливою працею.

У стосунках все так само зрозуміло. Бик любить самотність, а тому не поспішає швидко впускати нових людей у своє життя.

Але тих, хто здобуде прихильність цього знака, чекає щедра винагорода. У родині завжди пануватиме комфорт і благо, адже в коло близьких потраплять тільки надійні люди.

Як правильно зустрічати рік Бика: домашнє свято

Найкращим варіантом зустрічі Нового року 2021 для Бика стане сімейне свято. На столі має бути прості ситні страви: пюре, солоні закуски і багато рослинної їжі. Незвичних страв краще уникати.

Страви з яловичини можуть образити Бика, тому їх краще прибрати з новорічного столу. Оптимальними напоями будуть зелений чай і свіжі соки.

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Не варто забувати і про десерт – Бик дуже любить солодощі, з радістю з’їсть їх на святі.

У відтінках кольорів також варто дотримуватися стилю Бика. Краще вдягнути одяг пастельних тонів з натуральної бавовняної тканини.

Варто відкласти вбрання червоних кольорів, тому що це може викликати гнів тварини. В оздобленні будинку теж повинні переважати натуральні матеріали, наприклад, дерево і камінь.

Прикмети у рік Бика

дівчина порізала палець в Новий рік – обов’язково зустріне свою долю;

вийти на вулицю і першим перехожим побачити чоловіка – вийти заміж в рік Бика;

хто знайде хлібні крихти під новорічним столом, той одружиться швидше за всіх;

міцні взаємини будуть у пари, яка триматиметься за руки під бій курантів.

Ображатися в Новий рік – погана прикмета. Помирившись до опівночі, будете щасливими весь рік.

Також зустрічати рік потрібно без боргів. Бик завжди розраховує тільки на свої сили.

Одночасно варто проявляти щедрість до близьких, інакше рік стане нелегким. Опівночі можна покласти великі купюри в гаманець, щоб привабити фінансове благополуччя.

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