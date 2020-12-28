За перші п’ять тижнів продажів консоль Sony PlayStation 5 встановила рекордну кількість продажів – 3,7 млн реалізованих пристроїв.

PlayStation 5 стала лідером продажів, попри те, що її запускали у два етапи – 12 листопада в США, Канаді, Мексиці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї, а 19 листопада – в Європі та інших регіонах.

Консоль від Microsoft Xbox Series X не змогла обійти PS5, хоча і надійшла у продаж на два дні раніше. Вона розійшлася тиражем у 2 млн пристроїв.

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Стартові продажі PS5 перевершили також продажі Nintendo Switch, яка за аналогічний період розійшлася тиражем у 2,3 млн консолей.

PlayStation 5 лідирує по продажах у США (1,5 млн), Європа (1,3 млн) та Японія (226,5 тис.).

PlayStation 5

В Україні запуск PlayStation 5 відбувся 19 листопада. Офіційна ціна склала 16 799 грн за стандартну версію та 13 499 грн за Digital Editicon.

Факти ICTV розповіли про плюси та мінуси PlayStation 5.