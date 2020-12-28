Відому радянську акторку, головну героїню фільму Службовий роман, Алісу Фрейндліх госпіталізували з коронавірусом.

Зараз відомо, що у неї близько 50% ураження легень. Вона перебуває у свідомості, а лікарі дають оптимістичні прогнози.

Попередньо повідомлялось, що у акторки 80% ураження легень, проте, за уточненою інформацією, до лікарні вона потрапила з 50% ураження. Зараз її стан стабільно важкий.

Аліса Фрейндліх лежить в окремій палаті.

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Саму Фрейндліх екстрено доставили в лікарню ще 25 грудня. Тоді у неї діагностували лише 36% ураження легень.

Філімонов захворів на коронавірус

Актор театру та кіно та колишній кандидат у мери Одеси Олег Філімонов захворів на коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції та закликає усіх берегти себе.

Про це повідомив сам артист у одній з соціальних мереж, привітавши іудеїв зі святом Ханука. За його словами, хвороба доволі неприємна та підступна, однак у нього, ймовірно, легка форма.