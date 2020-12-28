28 грудня – День ангела Степана. Ім’я має давньогрецьке коріння і означає вінець або вінок.

Раніше це ім’я було популярним в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Володарі імені дуже харизматичні і всебічно розвинені. З дитинства Степани проявляють інтерес до навчання і творчості. Однак іноді вони можу бути впертими, через що навколишнім буває складно з ними спілкуватися.

В іменини Степана 28 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Привітання з Днем ангела Степана у листівках

Календар церковних свят на січень

У січні українці святкуватимуть низку великих церковних свят.

Серед них – Різдво Христове 7 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 читайте на Фактах ICTV.