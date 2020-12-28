У вівторок, 29 грудня, очікуються дощ з мокрим снігом на Заході та Півночі України, на решті території – без істотних опадів.

Температура повітря вночі буде переважно плюсовою, тільки у східних областях до -4.

Вдень на Півдні +10 +12, у західних областях +7 +9, на Закарпатті – до +10.

У центральних і північних областях – від +6 до +8, у Сумській – не вище +4.

У східних регіонах – в межах +1 +3.

У Києві дощ і сніг, вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 вище нуля.

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У середу, 30 грудня, дощ прогнозують тільки в західних областях.

Тут температура збережеться в діапазоні +7 +9.

На Півночі країни +6 +8, у Центрі +8 +10, на Півдні +10 +12.

Найхолоднішим як і раніше буде Схід – від +3 до +5.

У столиці сухо і сонячно, вночі -1 +1, вдень до +8.

У четвер, 31 грудня, рясні дощі пройдуть на Заході, помірні – у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях.

У деяких регіонах буде незначне зниження температури.

На Півдні – до +12, в Центрі та на Півночі – від +6 до +10, на Сході +1 +4.

У західних областях +4 +7.

У Києві в останній день 2020 року – без опадів, вночі 5-7, а вдень 8-10 градусів тепла.

У п’ятницю, 1 січня, зона дощів переміститься на Південь і Схід України, зачепивши частково центральні регіони.

У південних областях стане прохолодніше – максимум +10, у східних – до +4.

У Центрі і на Півночі +5 +8, в західних областях – від +2 до +5.

Перший день 2021 у Києві буде сухим і сонячним, вночі 3-5, вдень 6-8 градусів тепла.

Погода на початку січня 2021

У перших числах 2021 року не буде снігу, однак очікуються незначні морози.

Докладний прогноз погоди на початок 2021 року дивіться на Фактах ICTV.