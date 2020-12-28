Фотозона на Новий рік 2021: найкращі ідеї

Новий рік – свято магії. Чарівну атмосферу підсилюють святкова пахуча ялинка, новорічні прикраси, різнокольорові хлопавки.

Багато людей хочуть зробити якісні та красиві фотографії на Новий рік. Можна купити готовий фон або зробити своїми руками. Факти ICTV підібрали найсвятковіші ідеї новорічних фотозон.

Фотозона на Новий рік 2021

Насамперед потрібно підібрати колірну гаму для фону. Вибрати один колір, який домінуватиме, та кілька додаткових, хоча й двох буде достатньо. Класичні кольори новорічної гами:

золотистий;

срібний;

синій;

фіолетовий;

червоний.

Окрім цього, дуже часто використовують однотонну дерев’яну структуру для додаткових прикрас.

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Фотозона на Новий рік своїми руками

Простий варіант – фон зі сріблястого “дощику”. Його можна підвісити до карнизу. Потрібно створити фон із щільної фіранки, щоб крізь неї не проглядали вікно або стіна.

Додатково такий фон можна оформити цифрами 2021 або фігуркою металевого Бика, який символізує прийдешній рік. Також ефектно виглядатимуть повітряні кульки золотистого кольору.

Створенню зимової казки потрібно приділити чимало часу. Для фону візьміть однотонну матерію біло-блакитних тонів. Потрібно задрапірувати стіну пастельними тканинами, під ними зафіксувати святкову гірлянду.

Перед фотосесією обов’язково увімкнути. Для гарної картинки також підійдуть білі засніжені гілки з імітацією дерев. Підвіски роблять зі сніжинок, снігових пухнастих гірлянд.

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Фотозона на Новий рік вдома

Важливу увагу варто приділити освітленню. Для фону знадобляться яскраві гірлянди та ліхтарики. Настільні світильники розбавлять декорації та урізноманітнять тіні.

Необхідно додати новорічний реквізит та невеликі прикраси. Ці дрібниці додадуть декорації реалістичності.

Наприклад, ялинкові кульки, новорічні подарунки, м’які іграшки, пледи та покривала можна брати в руки для позування. Також мандарини, пряники, цукерки створять неймовірну атмосферу свята та залишать приємний запах в кімнаті.

Фотозона на Новий рік на вулиці

Для фотографій на вулиці часто використовують різні новорічні елементи. Наприклад, різдвяні вінки, пряниковий будиночок, фігурки сніговиків, а також циферблати, місяць, зірки та великі сніжинки.

Можна урізноманітнити фон фігурами тварин, які світяться. Наприклад, символом прийдешнього року – металевим Биком.

Фото: Dreamstime