Коктейлі з шампанським: рецепти на Новий рік 2021

Важко уявити святкування Нового року в сімейному чи дружньому колі без пляшки шампанського та дзвону келихів.

Під час святкування люди звикли загадувати найзаповітніші бажання під бій курантів і пити вино з бульбашками.

Відомо, що батьківщиною шампанського є провінція Шампань. Уперше про цей напій згадали у книзі абата Годіно від 1668 року. Тоді бульбашки у вині вважалися дефектом, і його в такому разі ніхто не вживав.

Нині ж бульбашковий напій популярний у всіх країнах світу.

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Факти ICTV підготували оригінальні топ-5 рецептів коктейлів із шампанським на Новий рік.

Коктейль Мімоза

Складові

1/3 келиха шампанського;

1/3 келиха апельсинового соку;

1 ст.л. апельсинового лікеру.

Приготування

Охолодіть всі напої. Налийте в келих для шампанського ігристе вино, апельсиновий сік і лікер. Подавайте одразу після приготування.

Коктейль Белліні

Складові

Шампанське (ігристе вино Просекко) – 100 мл;

Великий персик – 1 штука;

Цукор – 1 чайна ложка.

Приготування

Персик очистити від шкірки і подрібнити його в блендері разом з цукром до однорідної маси. Додати в келих 50 мл отриманого пюре. Влити добре охолоджене шампанське. Прикрасити будь-яким фруктом.

Коктейль Шипучий ківі

Складові

Апельсиновий сік – 30 мл;

Шампанське – 30 мл;

Ківі – 1 штука.

Приготування

Ківі почистити і збити в блендері м’якоть. Перелити в келих і додати шампанське. Коктейль можна прикрасити скибочкою ківі або апельсиновою цедрою, його п’ють через трубочку.

Коктейль Рубінова яхта

Складові

свіжовичавлений гранатовий сік – 1 столова ложка;

сироп – 1 столова ложка (рецепт див. унизу);

холодне шампанське – 60 мл;

апельсинова шкірка;

окріп – 1/2 склянки;

цукор – 1/2 склянки.

Приготування

У келих для шампанського налити гранатовий сік і сироп. Зверху налити шампанське. Покласти апельсинову шкірку. Для сиропу необхідно залити цукор окропом та перемішати до розчинення цукру. Остудити. Виходить приблизно 3/4 склянки.

Коктейль Кір Рояль

Складові

шампанське – 130 мл;

лікер з чорної смородини – 20 мл.

Приготування

В охолоджений келих влити лікер, потім додати шампанське. Прикрасити коктейль полуницею, вишнею або інший ягодою.

На Новий рік зазвичай готують різні салати, закуски, десерти, щоб здивувати своїх рідних та гостей та повноцінно відсвяткувати. Факти ICTV підготували рецепти страв, які прикрасять ваш стіл на Новий рік.