Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний, за рішенням Кабміну, буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.

Різдво Христове у 2021 році за православним календарем припадає на четвер – 7 січня. У цей день, за рішенням Кабінету міністрів України, буде додатковий вихідний.

Вихідні у 2021 році

Вихідні у 2021 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, налічуватимуть 14 додаткових днів.

У січні українці матимуть два додаткових вихідних, у березні – один, а у травні 2021 року громадяни України відпочиватимуть три додаткових дня.