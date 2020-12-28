PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Куди здати ялинку після Нового року в Києві – список адрес

У Києві з 1 січня почнуть працювати пункти збору й утилізації новорічних ялинок. Всього буде 15 локацій.

Дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для захисту лунок вічнозелених рослин від пересихання і перегріву.

Майданчики для збору ялинок облаштовані на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Читайте: Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка по п’ятницю, з 07.00 до 22.00.

Куди здати ялинку у Києві

  • просп. Голосіївський, 87-г – Голосіївський район;
  • вул. Тростянецька, 58-А – Дарницький район;
  • вул. Електротехнічна, 26 – Деснянський район;
  • вул. Визволителів, 6 – Дніпровський район;
  • просп. С. Бандери, 26-А – Оболонський район;
  • вул. Залізничне шосе, 61 – Печерський район;
  • вул. Дмитрівська, 16 – Подільський район;
  • Вул. Бетховена, 8 – Святошенськийй район;
  • вул. Новопольова, 95-А – Солом’янський район;
  • спуск Герцена, 6 – Шевченківський район;
  • Бориспільське шосе, 23 км – Дарницький район;
  • просп. Броварський, 2а – Дніпровський район;
  • вул. Радистів, 1-в – Деснянський район;
  • Нікольське лісництво – Дарницький район;
  • Броварське лісництво, кв №72 – Дарницький район.

Прийом новорічних ялинок на переробку в Києві буде проводитися шостий раз. Минулого року  у столиці прийняли понад 14 тис. ялинок.

До Нового року лічені дні, а люди ще й досі скуповують новорічні ялинки та прикраси до них. Але як правильно обрати новорічне дерево? Факти ICTV підготували матеріал про те, як не помилитися у виборі ялинки. 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка