У Києві з 1 січня почнуть працювати пункти збору й утилізації новорічних ялинок. Всього буде 15 локацій.

Дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для захисту лунок вічнозелених рослин від пересихання і перегріву.

Майданчики для збору ялинок облаштовані на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

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Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка по п’ятницю, з 07.00 до 22.00.

Куди здати ялинку у Києві

просп. Голосіївський, 87-г – Голосіївський район;

вул. Тростянецька, 58-А – Дарницький район;

вул. Електротехнічна, 26 – Деснянський район;

вул. Визволителів, 6 – Дніпровський район;

просп. С. Бандери, 26-А – Оболонський район;

вул. Залізничне шосе, 61 – Печерський район;

вул. Дмитрівська, 16 – Подільський район;

Вул. Бетховена, 8 – Святошенськийй район;

вул. Новопольова, 95-А – Солом’янський район;

спуск Герцена, 6 – Шевченківський район;

Бориспільське шосе, 23 км – Дарницький район;

просп. Броварський, 2а – Дніпровський район;

вул. Радистів, 1-в – Деснянський район;

Нікольське лісництво – Дарницький район;

Броварське лісництво, кв №72 – Дарницький район.

Прийом новорічних ялинок на переробку в Києві буде проводитися шостий раз. Минулого року у столиці прийняли понад 14 тис. ялинок.

До Нового року лічені дні, а люди ще й досі скуповують новорічні ялинки та прикраси до них. Але як правильно обрати новорічне дерево? Факти ICTV підготували матеріал про те, як не помилитися у виборі ялинки.