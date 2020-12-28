У Києві з 1 січня почнуть працювати пункти збору й утилізації новорічних ялинок. Всього буде 15 локацій.
Дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для захисту лунок вічнозелених рослин від пересихання і перегріву.
Майданчики для збору ялинок облаштовані на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.
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Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка по п’ятницю, з 07.00 до 22.00.
Куди здати ялинку у Києві
- просп. Голосіївський, 87-г – Голосіївський район;
- вул. Тростянецька, 58-А – Дарницький район;
- вул. Електротехнічна, 26 – Деснянський район;
- вул. Визволителів, 6 – Дніпровський район;
- просп. С. Бандери, 26-А – Оболонський район;
- вул. Залізничне шосе, 61 – Печерський район;
- вул. Дмитрівська, 16 – Подільський район;
- Вул. Бетховена, 8 – Святошенськийй район;
- вул. Новопольова, 95-А – Солом’янський район;
- спуск Герцена, 6 – Шевченківський район;
- Бориспільське шосе, 23 км – Дарницький район;
- просп. Броварський, 2а – Дніпровський район;
- вул. Радистів, 1-в – Деснянський район;
- Нікольське лісництво – Дарницький район;
- Броварське лісництво, кв №72 – Дарницький район.
Прийом новорічних ялинок на переробку в Києві буде проводитися шостий раз. Минулого року у столиці прийняли понад 14 тис. ялинок.
До Нового року лічені дні, а люди ще й досі скуповують новорічні ялинки та прикраси до них. Але як правильно обрати новорічне дерево? Факти ICTV підготували матеріал про те, як не помилитися у виборі ялинки.